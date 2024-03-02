今日廣場》黃榮富／楊文科涉貪，國民黨縣市長選情前景黯淡！

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尤其在這次大選後，有幾位藍營不分區立委，被視為角逐地方百里侯的黑馬，例如柯志恩、謝龍介等，可能都會因為藍營執政醜聞，而直接受到衝擊。近來國民黨執政縣市的神話陸續破功，不僅新竹縣多次發生天坑事件，被認為台北黃金地段的大直、松山、信義等區都陸續發生天坑案，引發人心惶惶。不少民眾也質疑總統大選後，國民黨的執政螺絲是不是鬆了，深坑電池工廠發生大火，有毒氣體延燒雙北一整晚，居然到隔天快中午才有首長關心，連親藍營的里長都看不下去。
種種施政的荒腔走板，已經讓國民黨的整體民調在選後無法回升到4成，即便由韓國瑜取得立法院長，國民黨整體民調依然輸給有執政包袱的民進黨，讓人不禁憂心，是否2026的選情會受到地方執政的拖累，國民黨將再度與入主南部直轄市擦身而過。
包括機會很大的柯志恩與謝龍介，最大問題就是沒有擔任過行政首長，謝龍介甚至連區域立委都沒有選贏過，想一步邁向直轄市長，必然需要藍營執政經驗的擔保。但泛藍縣市人人自危，面臨民意的巨大反撲，就連民調曾被視為穩定的盧秀燕，也因為交通死傷率全國第一輩路權團體盯上。國民黨2026若想要靠自己的人選拿下百里侯，目前手上的執政縣市一定要趕進改革清理，否則貪腐形象將如影隨形，對未來的百里侯之戰產生重大衝擊。
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