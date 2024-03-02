管碧玲擅自更改專報名稱藍委氣炸！許宇甄：下週一提案譴責
中國籍漁船翻覆意外，釀成2名漁民死亡事件持續延燒，立法院內政委員會下周一將邀請海委會主委管碧玲、陸委會主委邱太三等人進行專案報告，不過，管碧玲不僅對專案報告名稱不滿，還自行修改報告名稱，讓多位藍委氣炸。對此，國民黨立委許宇甄今（2）日認為，管碧玲態度傲慢、藐視國會，她將會在下週一提案譴責。
記者林怡昕／台北報導
立法院網站顯示，立法院內政委員會下周一議程為「邀請海洋委員會主任委員、大陸委員會主任委員、國防部及海軍司令部參謀長就『金門撞船案：翻船執法過程及後續處理』進行專題報告，並備質詢」。管碧玲昨透過臉書指出，不接受專案報告名稱，他們給立法院的報告名稱是「海洋委員會海巡署針對民國113年2月14日取締大陸籍快艇事故案專案報告」，擅自更改報告名稱引發多位藍委不滿。
對此，許宇甄表示，這件事情是國人非常關注的議題，沒想到管碧玲對於題目有意見，沒有跟委員會溝通，就自己在臉書表達對這件事的不滿，完全是傲慢的態度，藐視國會，她將會在3月4日提案譴責。
許宇甄認為，這個名稱是2月22日海巡署的記者會所公佈名稱，這件事情再度顯示，「管碧玲再度打臉管碧玲」，撞船案還沒有解決，是不是就是因為管碧玲的主觀意識態度，讓這件事情一直沒辦法回歸真相、釐清重點，獲得圓滿的解決。