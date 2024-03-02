畢業生求職看這！各校熱門應徵職缺TOP 10、各領域起薪一表看懂

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於大學畢業薪資行情，張寶玲說，工程與資通訊領域，薪資中位數最高，可以來到3.4、3.5萬元；商管、文法有3.2萬；工程領域的半導體設備工程師最高可以到4.5萬元。
104人力銀行分析2020至2022年大學畢業生第一份正職起薪，並整理出四大領域起薪中位數及最常從事高薪職務，工程與資通訊領域受惠於對應產業產值高，工程相關領域的薪資中位數3.5元萬最高、資通訊3.4萬元緊追在後，商管與社會人文則為3.2萬元。
各領域的起薪中位數較高的高薪職缺有工程領域的半導體設備工程師4.5萬元，商管領域的查帳／審計人員3.8萬元，社會人文領域的社工人員3.5萬元，商管與社會人文領域的國內業務人員3.3萬元。
張寶玲建議新鮮人、畢業生在逛校園徵才博覽會時，「假日場」參與的企業較多，同一場活動、可逛多家企業；「平日場」參與的企業較少，但企業要找到人才目標明確，甚至用人主管也會和人資一起到現場，反而有較多的面試機會。
張寶玲說，若所在區域沒有舉辦實體徵才博覽會，也歡迎透過104人力銀行的新鮮人求職攻略，了解更多資訊，以及2024年全國各大學應屆畢業生熱門應徵排行榜TOP 10，像台大熱門應徵職缺前3名為台達電子工業人工智慧資料科學家、機械設計工程師、AI Optimization；成大前3名為聯華電子製程整合工程師、產品工程師、聯詠科技軟韌體開發工程師；政大前3名為Kantar 凱度商務策略部、啟碁科技AI Software Engineer、麗台科技AI專案工程師等等。