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小S公公許慶祥心肌梗塞猝逝！許雅鈞悲痛發聲　「最傷心的一天」

▲小S（左）公公許慶祥傳出心肌梗塞猝逝，獨子許雅鈞（右）悲痛不已，發文透露心情。 （圖／翻攝小S IG）
▲小S（左）公公許慶祥傳出心肌梗塞猝逝，獨子許雅鈞（右）悲痛不已，發文透露心情。 （圖／翻攝小S IG）

記者吳雨婕／綜合報導

小S（徐熙娣）的公公許慶祥近日感冒，於昨（1）日早上傳出在家因為心肌梗塞猝逝，享壽84歲，身為獨子的許雅鈞在社群媒體上悲痛發聲，提到昨天是最傷心的一天，字句令人鼻酸又心疼。

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小S與許雅鈞於結婚19年，婚後小S與公婆一起住，雙方感情一直都很好，公公許慶祥更是大力給予小S工作上的支持，給予高度的評價，他先前時常台東、台北兩地往返，婆婆則是長住帝寶豪宅。許雅鈞也非常孝順，媽媽日前膝蓋開刀，他承擔起照顧媽媽的責任，時常能看到他扶著媽媽，在帝寶走廊復健，可見母子情深。

▲小S公公許慶祥（前排右三穿紅色羽絨外套者）驚傳心肌梗塞猝逝。（圖／小S臉書）
▲小S公公許慶祥（前排右三穿紅色羽絨外套者）傳出心肌梗塞猝逝。（圖／翻攝小S臉書）
近來傳出許慶祥於1日在家中心肌梗塞過世，小S的經紀人已經證實消息屬實，希望外界能給予家人時間處理後事。身為家中獨子的許雅鈞在社群媒體上發文：「昨天是我最傷心的一天。」簡短11字，飽含心痛與無奈之情，喪父的打擊，生而為人必定都是難以承受之痛。

▲小S與許雅鈞結婚14年。（圖／取自小S臉書）
▲小S（右）公公、許雅鈞（左）的爸爸許慶祥離世，家人都悲痛不已。（圖／翻攝小S臉書）


▲許慶祥小檔案。（圖／翻攝自小S臉書、NOWnews製圖）
▲許慶祥小檔案。（圖／翻攝自小S臉書、NOWnews製圖）
「台灣巴菲特」許慶祥小檔案：
逝世：2024年3月1日（84歲）
職業：醫師
兒子：許雅鈞
媳婦：小S

致富歷程：
許慶祥曾是付不起屏東房租的醫師，後轉往台東開診所，靠著行醫月入百萬後，全心鑽研投資股票，最終靠投資鴻海股票累積數十億身家，因眼光精準獲得「台灣巴菲特」封號。

爭議：
2013年涉嫌「胖達人」內線交易案，兒子許雅鈞獲判無罪，許慶祥判處1年10月、緩刑4年。

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