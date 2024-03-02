小S公公許慶祥心肌梗塞猝逝！許雅鈞悲痛發聲 「最傷心的一天」
小S（徐熙娣）的公公許慶祥近日感冒，於昨（1）日早上傳出在家因為心肌梗塞猝逝，享壽84歲，身為獨子的許雅鈞在社群媒體上悲痛發聲，提到昨天是最傷心的一天，字句令人鼻酸又心疼。
記者吳雨婕／綜合報導
小S與許雅鈞於結婚19年，婚後小S與公婆一起住，雙方感情一直都很好，公公許慶祥更是大力給予小S工作上的支持，給予高度的評價，他先前時常台東、台北兩地往返，婆婆則是長住帝寶豪宅。許雅鈞也非常孝順，媽媽日前膝蓋開刀，他承擔起照顧媽媽的責任，時常能看到他扶著媽媽，在帝寶走廊復健，可見母子情深。
近來傳出許慶祥於1日在家中心肌梗塞過世，小S的經紀人已經證實消息屬實，希望外界能給予家人時間處理後事。身為家中獨子的許雅鈞在社群媒體上發文：「昨天是我最傷心的一天。」簡短11字，飽含心痛與無奈之情，喪父的打擊，生而為人必定都是難以承受之痛。
「台灣巴菲特」許慶祥小檔案：
逝世：2024年3月1日（84歲）
職業：醫師
兒子：許雅鈞
媳婦：小S
致富歷程：
許慶祥曾是付不起屏東房租的醫師，後轉往台東開診所，靠著行醫月入百萬後，全心鑽研投資股票，最終靠投資鴻海股票累積數十億身家，因眼光精準獲得「台灣巴菲特」封號。
爭議：
2013年涉嫌「胖達人」內線交易案，兒子許雅鈞獲判無罪，許慶祥判處1年10月、緩刑4年。
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