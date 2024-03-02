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YouBike前30分免費了！72萬網紅教1招「獨佔車輛」　交通局長怒了

▲昨（1）日知名YouTuber鍾佳播就拍片教「獨佔YouBike」的方法，引發輿論譁然。（圖／取自鍾佳播IG）
▲昨（1）日知名YouTuber鍾佳播就拍片教「獨佔YouBike」的方法，引發輿論譁然。（圖／取自鍾佳播IG）

記者潘毅／綜合報導

近期台北市長蔣萬安兌現了競選時的承諾，恢復市內YouBike前30分鐘免費的政策，讓使用率再度上升，熱門時段部分站點常常一車難求。對此，昨（1）日知名YouTuber鍾佳播就拍片教「獨佔車輛」的方法，被北市交通局長謝銘鴻看到後，忍不住痛批：「公德心何在！」

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YouTube頻道「反正我很閒」擁有72.6萬訂閱粉絲，其中成員鍾佳播更因為精湛的演技而深受粉絲喜愛。昨（1）日他在IG上發出一部短影音，表示要教大家一個「生活小知識」，提到騎YouBike常遇到還車站只剩下1輛車的狀況，如果晚點還想騎這台車走，但擔心被別人騎去的話，「就可以把椅子往後轉，這樣就不會有人借這台車了」，而過一段時間後，該輛自行車確實還在原位。

因為在YouBike官網上的「騎乘須知」說明中，也提到若是看到車輛座墊反轉「請勿租用」，因為代表此輛故障待修。若使用者發現車輛故障，也可將座墊「調最低並反轉」致電客服人員，將派員前往維修。

▲YouBike官網上的「騎乘須知」說明中，也提到若是車輛座墊反轉就「請勿租用」，因為代表此輛故障待修。（圖／取自YouBike官網）
▲YouBike官網上的「騎乘須知」說明中，也提到若是車輛座墊反轉就「請勿租用」，因為代表此輛故障待修。（圖／取自YouBike官網）
不過這段影片曝光後，也立刻引發不少網友質疑：「已經有16萬次播放了，不知道會造成多大的傷害」、「公共財不是這樣濫用的，良心勒」、「座墊後轉是一種默契與信任，而不是為了佔便宜，這種行為真的不妥當」。

▲微笑單車YouBike的官方IG稍早也在鍾佳播的影片下方留言，要求他刪除影片。（圖／取自鍾佳播IG）
▲微笑單車YouBike的官方IG稍早也在鍾佳播的影片下方留言，要求他刪除影片。（圖／取自鍾佳播IG）
此外，北市交通局長謝銘鴻也在臉書轉發影片，痛批：「公德心何在？我們不需要這種自以為是的小聰明！浪費社會資源的壞榜樣！嚴厲譴責」，而微笑單車YouBike的官方IG稍早也在鍾佳播的影片下方留言：「您好，我是YouBike的小編，此影片中行為已違反YouBike 公共自行車會員條款規定，並有誤導民眾之虞，請即刻將影片下架。如未與置理，本公司將依會員條款辦理後續」。

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