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小S公公許慶祥驟逝！台灣巴菲特驚人身家曝　昔看媳婦床戲讚不停

▲小S（左）公公許慶祥驟逝，被稱為「台灣巴菲特」的他驚人身家曝光；許慶祥生前看媳婦與吳慷仁（右）演出《此時此刻》床戲開明狂讚。（圖／記者陳明安攝）
▲小S（左）公公許慶祥驟逝，被稱為「台灣巴菲特」的他驚人身家曝光；許慶祥生前看媳婦與吳慷仁（右）演出《此時此刻》床戲開明狂讚。（圖／記者陳明安攝）

記者黃雅琪／綜合報導

小S（徐熙娣）的公公許慶祥，昨（1）日上午因心肌梗塞病逝、享壽84歲；許慶祥生前受封「台灣版巴菲特」，早年憑藉精準投資眼光於股票市場獲利，據傳身家高達新台幣數十億元。小S與吳慷仁日前在影集《此時此刻》演床戲，許慶祥也不懼尷尬直誇媳婦：「演得很好！」

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▲小S和公公許慶祥（左）感情很好，不時開對方玩笑，逗長輩開心。（圖／翻攝自小S臉書）
▲小S和公公許慶祥（左）感情相當好。（圖／翻攝自小S臉書）
小S與許雅鈞2005年奉子成婚，兩人婚後育有3名女兒，小S與公公許慶祥相處融洽，聊天尺度更大到可以討論媳婦床戲的程度！小S與吳慷仁共演影集《此時此刻》，兩人在劇中有大量情愛糾葛、不倫床戲，本來很擔心被家人看到播出畫面的小S，想不到公公卻在第一時間與她討論劇情，還大方稱讚媳婦：「演得很好！很好很好！」

▲《此時此刻》小S（右）、吳慷仁床戲瘋傳，大S羨慕妹妹接到好戲。（圖／Netflix提供）
▲小S（右）、吳慷仁在《此時此刻》劇中上演床戲。（圖／Netflix提供）
看見公公許慶祥也樂在其中分享觀後感，小S這才放下胸口上的大石頭，但她還是很好奇的接著問公公：「爸爸你看不會尷尬啊？」許慶祥給出相當開明的回應：「知道是假的啊！」體貼演藝人員的行為，令小S鬆一口氣直呼：「很棒！公公也過關了。」如今許慶祥不幸離世，這段家人間的有趣互動也再被提及。

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▲許慶祥小檔案。（圖／翻攝自小S臉書、NOWnews製圖）
▲許慶祥小檔案。（圖／翻攝自小S臉書、NOWnews製圖）

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