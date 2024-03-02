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小S公公許慶祥致富過程太傳奇！傳55元進場賺20億　郭台銘都佩服

▲小S公公許慶祥（左）致富過程太傳奇，連鴻海董事長郭台銘都敬佩。（圖／翻攝自小S臉書）
▲小S公公許慶祥（左）致富過程太傳奇，連鴻海董事長郭台銘都敬佩。（圖／翻攝自小S臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

綜藝天后小S（徐熙娣）84歲公公許慶祥昨（1）日在家中猝逝，回顧他傳奇又備受爭議的生平，早年在台東縣開小診所行醫，後來卸下百萬月薪投入股票操作，身價連翻百倍，當年一次拿出3億元下訂兩戶帝寶豪宅，敏銳的投資嗅覺讓鴻海董事長郭台銘深感佩服，多次公開讚揚。

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許慶祥畢業於中山醫專（現為中山醫學大學），27歲退伍後，因為付不出屏東東港8000元的房租，搬家至租金只要1200元的台東縣開設「崇愛內兒科診所」，民國75年在哥哥帶領下開始投資股票，雖然診所生意好，每天超過百位病患上門，但許慶祥攢得第一桶金後，為專心研究股市，選擇將診所轉租給他人。

靠著精準投資眼光，許慶祥壓最多的股票就是鴻海，曾經傳出以55元進場就賺進20億元，就連時任董事長的郭台銘幾乎每年都在尾牙和股東會上，津津樂道地說，台東有一位醫師長抱鴻海賺得數十億元身家，也讓許慶祥有「台灣版巴菲特」之稱。

許慶祥跟隨鴻超過20年，曾經有朋友爆料，與許慶祥到南韓旅遊，旅程中看見對方不停打越洋電話，拚命加碼當時100元出頭的鴻海，顯見許慶祥能抱、敢抱的投資之道，不過2013年他和兒子許雅鈞捲入胖達人內線交易案，官司纏訟5年，最終被判1年10個月有期徒刑，緩刑4年定讞，留下爭議。

▲許慶祥小檔案。（圖／翻攝自小S臉書、NOWnews製圖）
▲許慶祥小檔案。（圖／翻攝自小S臉書、NOWnews製圖）
「台灣巴菲特」許慶祥小檔案

逝世：2024年3月1日（84歲）
職業：醫師
兒子：許雅鈞
媳婦：小S

致富歷程：
許慶祥曾是付不起屏東房租的醫師，後轉往台東開診所，靠著行醫月入百萬後，全心鑽研投資股票，最終靠投資鴻海股票累積數十億身家，因眼光精準獲得「台灣巴菲特」封號。

爭議：
2013年涉嫌「胖達人」內線交易案，兒子許雅鈞獲判無罪，許慶祥判處1年10月、緩刑4年。

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