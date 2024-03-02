小S公公許慶祥致富過程太傳奇！傳55元進場賺20億　郭台銘都佩服

我是廣告 請繼續往下閱讀
靠著精準投資眼光，許慶祥壓最多的股票就是鴻海，曾經傳出以55元進場就賺進20億元，就連時任董事長的郭台銘幾乎每年都在尾牙和股東會上，津津樂道地說，台東有一位醫師長抱鴻海賺得數十億元身家，也讓許慶祥有「台灣版巴菲特」之稱。
許慶祥跟隨鴻超過20年，曾經有朋友爆料，與許慶祥到南韓旅遊，旅程中看見對方不停打越洋電話，拚命加碼當時100元出頭的鴻海，顯見許慶祥能抱、敢抱的投資之道，不過2013年他和兒子許雅鈞捲入胖達人內線交易案，官司纏訟5年，最終被判1年10個月有期徒刑，緩刑4年定讞，留下爭議。
「台灣巴菲特」許慶祥小檔案
逝世：2024年3月1日（84歲）
職業：醫師
兒子：許雅鈞
媳婦：小S
致富歷程：
許慶祥曾是付不起屏東房租的醫師，後轉往台東開診所，靠著行醫月入百萬後，全心鑽研投資股票，最終靠投資鴻海股票累積數十億身家，因眼光精準獲得「台灣巴菲特」封號。
爭議：
2013年涉嫌「胖達人」內線交易案，兒子許雅鈞獲判無罪，許慶祥判處1年10月、緩刑4年。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道