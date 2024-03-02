三月女性獨有！全台吃到飽優惠總整理　3人同行打8折、第4人免費

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Garden Kitchen即日起至3月15日期間推出「女神同行．豪寵妳」活動，不分平假日於午間餐期用餐，四人同行且有女性同桌用餐，該桌享88折優惠。
📍台北凱撒大飯店
Checkers自助餐廳平日晚餐時段，兩位女性同行用餐，第二位享38折優惠，每位原價1,197元、折扣後等同每位只要859元起，每日限量38組。
📍台北凱達大飯店
百宴自助餐廳的「女神同行」優惠活動，祭出限平日四人同行一人免費之優惠，平日午晚餐每人只要918元起，臉書打卡贈送古早味彈珠汽水，消費滿3,000元還可參加抽獎活動。
📍台北新板希爾頓酒店
悅市集自助餐廳於每週三及3月8日當天午晚餐期，凡兩位女性用餐，原價每位1,188元，優惠可享第二位38折、平均每人853元，或是同桌用餐只要有女性賓客即享整桌85折。悅市集自助餐廳目前有草莓季，於甜點餐檯供應多達七款粉系草莓甜點。
📍六福萬怡
位在南港車站四鐵交匯的台北六福萬怡酒店於3月1日起至3月31日推出一系列寵愛女王活動，吃到飽餐廳「敘日全日餐廳」於平日午餐推出「致敬女王」活動，凡著粉色服飾或配件拍照打卡，即可參加抽抽樂，獎項分別為第二人38元優惠、第二人38折、第二人5折，通通有獎。而敘日全日餐廳餐檯也同步推出多款以香氣馥郁的大湖香水草莓入饌的夢幻甜品，包含粉紅馬卡龍、鮮莓水果塔及焦糖草莓布蕾等，享受莓好又甜蜜的女王月。
📍高雄萬豪酒店
9樓的吃到飽餐廳「豪享自助餐廳」3月1日至3月29日，每週一至週五的午、晚餐時段，當組訂位中每滿三位女性賓客(須年滿12歲) 同行，該三位賓客即享有8折優惠 (須另加原價一成服務費)，平均每位828元起。