小S公公許慶祥「心肌梗塞猝逝」　醫示警「3處」喊痛快去醫院！

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冠狀動脈主要供給心肌血液，當冠狀動脈硬化失去原有的彈性，管壁變厚、變硬，內腔逐漸變窄或堵塞，造成血液不易流通，會讓心臟肌肉因為缺血而壞死。其中。「心肌梗塞」就是常見冠心病的一種，更是猝死的主要原因。
🟡心肌梗塞是什麼？
心肌梗塞、急性心肌梗塞，是一種急性及嚴重的心臟疾病，簡單來說是指供應心臟血流的冠狀動脈血管堵塞不通，血流減少，進而導致心臟周邊肌肉缺氧，無力運作，嚴重恐影響病人性命。
🟡心肌梗塞的好發「冬天早上」
根據流行病史的調查，急性心肌梗塞的發生高峰，一年內「冬天」為好發。一週中以「週一」最多。一天發作，通常在「起床後2∼3小時內」，高峰於上午6:00至中午期間，另一高峰在傍晚時刻。衛福部指出，每當氣溫驟降與濕冷時，血管內的平滑肌也會跟著收縮，容易造成血壓升高，增加心臟病及中風機會。
🟡心肌梗塞發作7前兆
每個人心肌梗塞的症狀不盡相同，且並非每次都會有以下所有的症狀，一般症狀會持續2-5分鐘，甚至長達半小時，有時會反覆發作，假如有以下某一個或某些個症狀發生，千萬不能等待，一定要盡快到醫院去接受診斷、把握心肌梗塞搶救的黃金時間，原則是越快越好，因為每延誤30分鐘治療，死亡風險將增加7.5% 。
1. 胸痛或胸悶（自覺心臟受到擠壓）：左胸和胸口正中心悶、痛，有壓迫或燒灼感，且反覆發生。
2. 呼吸不順暢、會喘：平時走路、上下樓梯都不會感到喘，最近卻開始覺得喘。
3. 心絞痛：美國心臟學會指出，心絞痛（Angina）是當心臟無法獲得充滿氧氣的血液時引起的症狀。發作時可能有胸痛或在胸部中心會有像重物壓迫及呼吸困難的感覺。
4. 上腹痛：非典型的心肌梗塞症狀。心肌梗塞導致的上腹痛易與一般腸胃不適混淆，因此易被輕忽；若是心肌梗塞高危族群者，若有相關症狀更須謹慎。
5. 冒冷汗
6. 頭暈
7. 噁心、嘔吐
🟡好發族群
📍年齡：老化是常見的原因，男性45歲以上、女性55歲。
📍家族史：家族中有人得過心臟病者得病機率會增高。
📍性別：男性比率偏高，女性因為有女性賀爾蒙的保護，所以罹病率較低。然而，隨著社會壓力增加，西化飲食的影響，女性罹患心肌梗塞的比已經逐年增加且發生年齡也有年輕化的趨勢。
📍抽煙：現代醫學研究已經證明抽煙會降低人體免疫力，也會增加罹患冠狀動脈疾病的危險。
📍三高：高血壓、高血脂、高血糖屬於新陳代謝異常疾病，都會影響心臟血管功能，造成血管粥狀硬化。
📍肥胖、壓力：體重過重、長期缺乏運動、情緒壓力，都會增加心臟負擔，降低心肺功能。其中，體重過重通常是飲食不節制加上不運動的結果，所以在臨床上見到許多體重超重的人，也多半有心臟的問題。