獨／讀賣巨人交流賽排隊群眾和主辦方險爆衝突！標示不明引發爭議
2024年適逢日本職棒讀賣巨人成軍90周年，讀賣巨人以全一軍的陣容來到台灣台北大巨蛋進行2場交流賽。讀賣巨人於今（2）日下午5點在大巨蛋出戰中職中信兄弟，巨人由戶鄉翔征掛帥先發，對決兄弟洋投克迪。即便天空不作美下起小雨，但還未到正式進場的下午兩點，大巨蛋周圍入口就排滿大量球迷，在靠近地下入口處更有排隊群眾因為入口標示不明，因而差點和主辦方爆發衝突。
記者林之越/綜合報導
雖然主辦方在賽前有明確指出，球迷進場時，能根據球票座位區號碼依對應大門，配合現場工作人員指引進場；內野區102-108由Gate2入場、座位區109-117至Gate 3入場、座位區118-124於Gate 4入場；外野區131-146則由Gate 8入場。無障礙動線從Gate1、2、3、4皆可入場；散場時，內野區民眾請依序從Gate1、2、3、4離場，並依現場工作人員引導，外野區民眾依序由Gate 8離場。
然而，排隊群眾卻表示，主辦方並沒有明確指出，何處是進場排隊路線跟紀念品販售路線，並且也沒有對應進場入口標示大門號碼，導致球迷無從得知該由哪裡開始排隊。
此外，群眾也抱怨，自己自己早上八點就來排隊，卻因為排隊入口不同，導致其他晚來排隊的球迷可以更早進場，希望主辦方可以出面主持公道，或是讓排隊人群更早入場。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁