安親班司機是惡狼！藉口「給100元買零食」 猥褻8歲女童判刑12年
去年7月間，新北市某安親班司機65歲的黃姓男子，以給100元買零食為由，藉口對2名年僅8歲的女童上下其手，家長得知後氣得報警處理，新北地檢署偵結，於同年10月提起公訴，日前，新北地院一審判決出爐，依對未滿14歲女子強制猥褻及強制性交罪，判處黃姓司機徒刑12年，可上訴。
記者林盈君／綜合報導
據判決指出，黃男為該間安親班外聘司機，於去年月間，利用接送學童參加安親班之機會，以給100元買零食為藉口，對2名女童上下其手。女童返家後告知家長，家長驚覺事態嚴重，隨即向新北市警局婦幼警察隊報案提告。案經新北地檢署偵結，於去年10月初對黃男提起公訴。
新北地院審理，考量黃男僅坦承猥褻1次，其餘均否認犯行，且被害女童家屬也無和解意願，因此依對未滿14歲女子強制猥褻及強制性交罪，合併判刑12年，可上訴。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110