「史上最大電池手機」來了！超扯續航力曝　真能讓消費者買單嗎？

台大徵才「年薪百萬職缺夯」　華南金保障18個月、華航招百名機師

▲台灣大學今（2）日舉辦校園徵才博覽會，年薪百萬職缺受學生歡迎，其中華航將招募120名機師。（圖／記者林調遜攝，2024.03.02）
▲台灣大學今（2）日舉辦校園徵才博覽會，年薪百萬職缺受學生歡迎，其中華航將招募120名機師。（圖／記者林調遜攝，2024.03.02）

記者李琦瑋／台北報導

台大校園徵才博覽會今（2）日在有雨寒冷的天氣登場，但人潮、企業熱情不減，共有336家企業參與、設置454個攤位，史上最多，許多畢業生及新鮮人都撐著傘逛會場，且對於「年薪百萬」的職缺超感興趣，除了聚集在科技業攤位外，去年表現亮眼的金融、航空業人潮也不少。

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金融業的薪資在各產業中一直居於前段班，據主計處調查，金融業每人每月平均總薪資，以10萬4753元居各產業之冠，再加上金融業大多有穩定的調薪制度、優惠利率、優渥年終獎金等福利，讓多數上班族心嚮往之。

華南金控董事長張雲鵬在開幕式上喊出，年薪保證18個月以上，每年調薪3%以上，今年達6%以上，「 比上不足、比下有餘」，歡迎商科、財務、資訊、數據人才加入；另外，今年在土城蓋了2棟資訊大樓，設備、居住環境不輸五星級飯店，邀請資工背景的學生踴躍參加徵才。

2023年金融業年終，當屬金控獲利王「富邦金」最令人羨慕，中位數7.75個月，最高有人領到20個月；「華南銀行」、「合庫銀」及「彰銀」約落在6.5至7個月左右。

富邦金控人資長劉菁宜表示，今年開放6600名內外勤職缺，其中，富邦儲備幹部（MA）計畫由金控及子公司共8家公司聯合招募，參與子公司為業界最廣，需求組別高達29個組別、60位，為業界最多元，月薪約7萬元，首年年薪即可破百萬，且有機會外派到香港、新加坡、中國、越南及韓國等多間海外子公司及據點歷練，也有MA會從幕僚規劃工作、中後台產品設計到前線業務開發等不同職位輪調發展。

新光金控今年釋出4000名職缺，銀行主要招募儲備幹部（MA）、儲備企金ARM及存匯櫃員；證券今年首次招募數位金融、投資研究儲備幹部外，也積極招募數位金融平台企畫、數據分析人員與證券理專人才。

▲台大校園徵才博覽會今（2）日在有雨寒冷的天氣登場，但人潮、企業熱情不減。（圖／記者林調遜攝，2024.03.02）
▲台大校園徵才博覽會今（2）日在有雨寒冷的天氣登場，但人潮、企業熱情不減。（圖／記者林調遜攝，2024.03.02）
航運業業績超旺，去年也大方分紅給員工，2023年年終，「台灣虎航」以平均發10.4個月、最高可領14個月居冠；長榮航空與轄下公司平均發放6個月、「中華航空」平均發放5個月。

華航今年預計至少招考120名機師，全年開放報名，完訓後通過考核者，將以副機師任用，平均月薪約25萬，且員工本人／父母／子女／配偶等，還能享有華航免費機票及各式折扣機票。

在華航執飛6年的副機師林昇分享，他畢業於台大獸醫系，在畢業前一年來逛台大校園徵才博覽會時，在華航攤位遇到一位學長熱情地講解民航機師生活情況、工作內容等，讓他感到很有興趣，便來報考。

許多學生驚訝於也有女機師，華航副機師徐郁琇說，其實華航在1300位機師中，女機師約占8%左右，在民航中算多，而她是從小就嚮往航空業，因緣際會，聽朋友分享機師工作、生活型態後，也來報考。

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