高球／潘政琮、俞俊安高知特菁英賽次輪傳捷報！雙雙闖進前10名
中華台北好手俞俊安週五再度在於棕梠灘（Palm Beaches）舉行的高知特菁英賽（Cognizant Classic）展現強大競爭力，次輪繳出負4桿的67桿，暫時落後領先者巴德考利（Bud Cauley）2桿。而同胞潘政琮也延續上周的好表現，交卡68桿。
記者黃建霖/綜合報導
25歲的俞俊安在佛羅里達州的PGA國家渡假村（冠軍球場）抓下五鳥、吞一柏忌，兩輪總計負9桿的133桿，以並列第四之姿進入周末決賽。因為腿傷而休養很長一段時間的考利，次輪飆出65桿，累計負11桿單獨領先。
上週在維丹塔墨西哥公開賽（Mexico Open in Vidanta）並列第三名的潘政琮，本週持續往前挺進。他在這場總獎金900萬美元的賽事第二輪抓到5隻小鳥、吞下2個柏忌，兩輪累計負8桿暫並列第六。預計此一成績將能讓他進入下週的簽名賽事：阿諾帕瑪邀請賽（Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard）。
第二年打美巡賽的俞俊安，在今年稍早的美國運通高球賽並列第三、農保公開賽並列第六。他將自己的良好狀態歸功於休賽期間，在練習場和練習果嶺所花費的額外時間。
「我覺得擊球比去年更加穩定，特別是推桿，我仍持續努力精進中。去年我打得很好，但錯失了很多推桿。從那時起我就一直在努力。」俞俊安說。
「我覺得現在有了一點收穫。我確實感覺更舒服了，推桿也更好了。結果相當不錯。」
俞俊安正在追逐個人的美巡賽首勝，並相信自己一月份的前十名佳績將為他週末的挑戰有所幫助。他的目標是追隨兩位韓國球員梁容銀（2009）與任成宰（2020）的腳步，成為這場賽事的第三位亞洲球員冠軍。
「我認為自己在場上更舒服，並且真正堅持自己的打法。」俞俊安談到他最近的良好狀態時說道。「過去我覺得自己對結果想得太多，且想太多關於揮桿與一切。只要真正專注於自己的高爾夫比賽，不要過多考慮結果。效果很好，感覺很好。」
潘政琮很高興能保持自己的狀態，連續第五輪打出低於70桿的成績。「從上週末開始，我的狀態非常穩定，儘管自週五在墨西哥迄今，我的身體一直在生病。但我覺得自己的擊球很好，狀態也很好，尤其是我的開球木桿。」曾於2019 RBC傳承賽贏得迄今唯一一座美巡賽冠軍的潘政琮說道。
「在這裡開球非常重要。這確實讓我處於非常好的位置，有很多抓鳥機會。我對前兩輪非常滿意。」
韓國球員李京勳與金周亨第二輪分別打出66桿與68桿，各以負7桿與負6桿進入周末決賽。至於首輪並列領先的金施佑，在第二輪繳出讓人失望的74桿後，和安秉勳（71）並列第36名。
考利打出精彩的65桿，讓他以一桿優勢領先奧斯汀埃克羅特（Austin Eckroat）和南非選手加里克希戈（Garrick Higo）。2018年，他因車禍受傷缺席三年，最近才重返賽場。
「很多時候我都以為自己的職業生涯已經結束了。」他說。「回到這裡打球並且打得很好，真的很棒。這讓我更加高興，因為我一直在追求，且沒有停止嘗試。」