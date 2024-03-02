鴻海2024校園徵才！大學畢業生起薪4.5萬　填履歷抽iPad

我是廣告 請繼續往下閱讀
鴻海近年來在電動車、半導體產業佈局迅速，相關人才需求熱切。鴻海提到，今年徵才除了鎖定既有「3＋3」發展策略之新興產業和技術人才，包括電動車、機器人、數位健康產業與人工智慧、半導體、新世代通訊技術領域，今年大幅增加AI伺服器、軟體應用相關職缺。此外，數據分析、物聯網、雲運算、邊緣運算、自動化等領域，也是集團長期重點徵才對象。職缺工作地點，除了海外地區，包括大台北、桃園、新竹、台中、高雄等地，其中，去年底在駁二藝術特區內七號倉庫新成立的高雄軟體研發心中也開出不少職位。
除新鮮人外，去年首次舉辦即廣受好評的「董辦暑期實習生計劃」，鴻海提到，今年度將持續並擴大辦理，以「鴻海體驗」為主軸。於校園中找尋優秀且具領導特質的年輕學子，深入鴻海中央核心單位進行為期2個月的暑期實習。今年為了讓實習生更為深入了解鴻海公司運作，採多元分組方式進行，分別為深入中央核心運作地帶，體驗鴻海格局與視野的品牌體驗組，以及探索產業創新科技前沿，電動車產業整體佈局的科技創新組。
身為全台幸福企業之一，鴻海分享，在員工健康與福利方面有一系列完整規劃，首先是優渥的薪資待遇，新進大學畢業生起薪新台幣4.5萬元以上，碩士畢業生起薪5.2萬元以上，博士畢業生起薪6萬元以上，鼓勵優秀人才加入並挑戰百萬以上年薪。此外，集團也對加入公司的優秀人才，提供優渥的分紅獎金與績效獎金制度，希望讓有能力的同仁，獲得相對應的報酬。
員工生活健康方面，鴻海說明，各主要廠區內皆設有健康生活館，由專業教練及物理治療師提供運動諮詢及建議，更斥資打造食安實驗室，為同仁的食安嚴格把關。集團透過廠區健康互聯網，輔以各項健康篩檢、醫療諮詢與保健方案，全方位照護同仁的身心健康。
員工眷屬福利方面，鴻海集團表示，不僅透過「鴻海人健康照護網」計劃照護鴻海人的下一代，更於2020年1月宣布，鴻海精密法人旗下員工加碼育兒津貼擴大到6歲（含未滿7歲），每月可領1.5萬元，加上產前交通補助，最高每胎總計補助約130.5萬元，三年來共發出約新台幣3億元以上，照顧逾千名鴻海寶寶。除了員工、眷屬照護之外，鴻海辦理各類專業、管理、通識課程及一系列的講堂活動，提供完善培訓機制及職涯發展機會，並針對三大產業及三大核心技術提供充分培訓，透過多元靈活的培訓計劃，讓每個人能在數位化浪潮中茁壯成長為新世代領導者。