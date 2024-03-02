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讀賣巨人交流賽／日本球迷首次來台！可愛櫻花妹竟是門脇誠同級生

▲日本球迷為看讀賣巨人首次來台，兩位可愛櫻花妹竟是門脇誠同級生。（圖／林之越攝）
▲日本球迷為看讀賣巨人首次來台，兩位可愛櫻花妹竟是門脇誠同級生。（圖／林之越攝）

記者林之越/綜合報導

萬眾矚目的讀賣巨人、中信兄弟交流戰終於將在今（2）日下午5點登場，現場也吸引大量球迷湧入大巨蛋，巨人將由戶鄉翔征掛帥先發，對決兄弟洋投克迪。除了台灣球迷之外，記者也在採訪到特地來台的日本粉絲，四人分別手持巨人軍門脇誠、坂本勇人的應援毛巾，表示自己都是首次來到台灣。此外，兩位可愛的日本女球迷也透露自己其實是門勰誠選手在高中、大學的同級生。

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比賽開始前的兩小時，場邊有四位球迷手持巨人軍潛力游擊手門脇誠的毛巾，經記者詢問後，四人表示自己來自日本東京，有其中三人是家族關係，而另外一人則為女兒的朋友。

這四位日本球迷都是為了一睹讀賣巨人風采而特地來台，有趣的是，兩位年紀較輕的日本球迷受訪時主動透露，其實自己是巨人選手門脇誠的創價高中、創價大學的同級生，因此才會開始支持他。

另一方面，當記者提問到四位球迷對於台灣的印象時，他們則率先提起了樂天桃猿隊的啦啦隊，顯見台灣獨特的應援方式在日本也有一定知名度，同時，也提起了曾經效力過巨人隊的台灣好手陽岱鋼。

最後，四人也列出了除了支持的門脇誠之外，歷年最喜歡的巨人隊球員，其中分別為江川卓、小林誠司、坂本勇人還有本日的先發投手戶鄉翔征等人。

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