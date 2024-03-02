吳鳳認了「台灣最缺乏國際觀」！親身經歷曝光：不可能永遠聊美食
土耳其裔男藝人吳鳳（吳承鳳）來台灣發展17年，並於2015年成為台灣女婿，取得我國身分證與護照，更時常發揮影響力，替台灣在國際發聲。不過近期吳鳳卻發文坦言「台灣缺乏國際觀」，並分享親身經歷：「沒有國際觀怎麼跟外國人進行完整的對話呢？不可能永遠聊台灣的美食多好吃吧」。
記者潘毅／綜合報導
吳鳳昨（1）日發出長文，坦言自己認為台灣最缺少的就是國際觀：「我剛來台灣的時候，就發現許多台灣人離國際事實很遠」，隨後提到自己曾遇過好幾個實際案例，分別是「以為所有的外國人都是美國人，外語只有英文一種！」、「知道土耳其之後，也會問我土耳其人可以娶四個老婆嗎？」、「有時候跟台灣朋友聊到歐盟時，也發現台灣人不太在意別的國家」、「打開看新聞也會發現！很多美食新聞、八卦新聞」、「想要看國際新聞幾乎要靠自己去搜尋資訊」。
吳鳳提到，在不同國家的人互相交流時，外國人很喜歡互相分享不同的國際消息，從政治到科技許多可以聊的議題，所以大多外國人有一個基本的國際觀。事實上是擁有國際觀也能改變台灣人出國遇到各國來的人時的互動，「沒有國際觀怎麼跟外國人進行完整的對話呢？不可能永遠聊台灣的美食多好吃吧？」
「國際事實跟我沒什麼關係！」也許有人會這樣覺得，但吳鳳也覺得：「每一位台灣人多少都需要接觸國際新聞跟這方面的資訊。因為台灣在國際舞台上能發揮的空間非常小，四面環海與許多國家在貿易上有密切往來，我們不可能不去理解周邊的國家環境與狀況」。
「我來台灣17年，發現台灣人有很多很棒的優點，也很喜歡台灣這片土地！」隨後吳鳳話鋒一轉：「但是久了，你們會慢慢發現台灣跟國際社會的距離愈來愈遠，非常可惜。「你不理世界、世界不理你」如果現在我們不去了解世界的狀況，到時候世界也不會想要了解台灣！就是這麼簡單！」