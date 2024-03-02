看好台經濟！安聯人壽保費拚雙位數成長　投資保單不怕南山來競爭

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展望2024年，林順才認為，台灣經濟相對有韌性，在AI的發展趨勢下，台灣著重科技產業，因而在國際上扮演舉足輕重角色，而經濟成長表現好也有利保險市場，尤其隨著通膨趨緩，全球央行將從升息轉為降息，原本側重購買債券或定存的資金，有望再度轉回投資型保單，預估今年安聯人壽應有10%至15%成長。
不過，疫情、政策、法規的調整，讓保險公司的商品結構大洗牌，林順才不諱言，銀行銷售投資型保險高峰已過，不可能再像2017、2018年那麼高，主要因銷售流程更嚴格要錄音等，加上銀行還有其他金融商品可銷售，保險商品可能會聚焦在傳統保單像是分紅保單，而過去較多保費來自銀行通路的安聯人壽，也以多元通路策略來因應趨勢的轉變，也會強化保經代和業務團隊銷售投資型保單。
另外，林順才也提到，台灣有錢人很多，根據安聯公布的財富報告，台灣金融資產平均全球排名六、亞洲第二，隨著人口老化，預期資產傳承也將是未來重要市場，也持續看好台灣傳承市場的發展潛力，並已開始強化業務員的訓練，至於分紅保單部分，則會視第二季銷售規範出爐後，再進行評估。
對於南山人壽今年重返投資型保單市場，林順才認為，對於安聯人壽的投資型保單銷售，不至於造成威脅，反而因為更多同業加入，可以一起把市場的餅做大。
同時，為持續擴大業務服務，實現深耕台灣壽險市場承諾，安聯人壽業務長劉育群指出，安聯人壽今年會持續推出「百萬領袖創業計畫」、安聯大學2.0 等徵才及新人培育計畫全力展業務菁英團隊，朝組織快速成長、挑戰2025年業務大軍增至1萬人的目標前進。