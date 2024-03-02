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看好台經濟！安聯人壽保費拚雙位數成長　投資保單不怕南山來競爭

▲看好台灣經濟發展，安聯人壽總經理林順才預估投資型保單買氣將回升，安聯人壽可望有10-15％的成長。（圖／記者顏真真攝）
▲看好台灣經濟發展，安聯人壽總經理林順才預估投資型保單買氣將回升，安聯人壽可望有10-15％的成長。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

儘管壽險業近年飽受疫情衝擊及資本市場劇烈震盪的影響，安聯人壽今（2024）年1月投資型保險總保費收入以25.7%的市占率，穩居業界第一，總體初年度保費更以64.27億元，排名業界第四，年成長56.5%。總經理林順才更看好今年台灣經濟好轉，保險業最差的情況已過，預估投資型保單買氣將回升，與利變型保單並列今年較有潛力的保險商品，安聯人壽有望有10%至15%成長，明年業務大軍更要增至1萬人。至於南山人壽重返投資型保單市場，林順才並不擔心，覺得可以一起把市場的餅做大。

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林順才今（2)日指出，投資型保單市場從2020年起受到新冠肺炎疫情衝擊，其後面臨對投資型保單監管趨嚴等影響，去年新契約保費創下10年來新低，市佔也從過去動輒逾5成跌至4成以下，從通路結構來看，銀行通路去年主要銷售像定存、債券等商品，也讓投資型保單的佔比明顯下降，反倒是保經代通路明顯竄起。

展望2024年，林順才認為，台灣經濟相對有韌性，在AI的發展趨勢下，台灣著重科技產業，因而在國際上扮演舉足輕重角色，而經濟成長表現好也有利保險市場，尤其隨著通膨趨緩，全球央行將從升息轉為降息，原本側重購買債券或定存的資金，有望再度轉回投資型保單，預估今年安聯人壽應有10%至15%成長。

不過，疫情、政策、法規的調整，讓保險公司的商品結構大洗牌，林順才不諱言，銀行銷售投資型保險高峰已過，不可能再像2017、2018年那麼高，主要因銷售流程更嚴格要錄音等，加上銀行還有其他金融商品可銷售，保險商品可能會聚焦在傳統保單像是分紅保單，而過去較多保費來自銀行通路的安聯人壽，也以多元通路策略來因應趨勢的轉變，也會強化保經代和業務團隊銷售投資型保單。

另外，林順才也提到，台灣有錢人很多，根據安聯公布的財富報告，台灣金融資產平均全球排名六、亞洲第二，隨著人口老化，預期資產傳承也將是未來重要市場，也持續看好台灣傳承市場的發展潛力，並已開始強化業務員的訓練，至於分紅保單部分，則會視第二季銷售規範出爐後，再進行評估。

對於南山人壽今年重返投資型保單市場，林順才認為，對於安聯人壽的投資型保單銷售，不至於造成威脅，反而因為更多同業加入，可以一起把市場的餅做大。

同時，為持續擴大業務服務，實現深耕台灣壽險市場承諾，安聯人壽業務長劉育群指出，安聯人壽今年會持續推出「百萬領袖創業計畫」、安聯大學2.0 等徵才及新人培育計畫全力展業務菁英團隊，朝組織快速成長、挑戰2025年業務大軍增至1萬人的目標前進。

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