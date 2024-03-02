許光漢約會日本女星！3000粉絲搶看「初戀男友」癱瘓影城官網
由藤井道人執導，「初戀男友」許光漢和清原果耶主演的新片《青春18x2 通往有你的旅程》，搶先口碑見面場昨（1）日於各影城開賣，除了影城售票口大排長龍之外，上千影迷同時湧入各影城官網搶票，也造成多家戲院網站癱瘓、當機。
記者黃雅琪／綜合報導
《青春18x2 通往有你的旅程》搶先口碑見面場，下週末3月9日、3月10日開跑，許光漢、陳姸霏和李冠毅將與北中南近3000名影迷見面，參與搶先口碑見面場可獲得限定《Jimmy的旅遊寫真手札》，手札中不只可見呆萌可愛的18歲Jimmy，還有他36歲到日本旅行的絕美雪景照片也都收錄其中，讓影迷們在觀影後，也能再次經歷這段追溯初戀的旅程。
電影《青春18x2 通往有你的旅程》劇情緣起於18年前的台灣，追溯初戀的旅行從此開始，高中生Jimmy（許光漢飾演）打工的地方出現了一位大他4歲、從日本來的背包客女孩Ami（清原果耶飾演）。兩人夏天一起打工，漸漸萌生出純純的愛意。電影《青春18x2通往有你的旅程》將在3月14日上映。
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