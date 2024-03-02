籃籃公開男友條件！其中一點跟大谷翔平有關「更加分」 台男快看
樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」隊長籃籃（籃靖玟）以可人五官、呆萌又機伶的個性竄紅，近年在綜藝主持領域發光發熱，曾經提名金鐘獎，寫下首位現役啦啦隊員敲鐘的紀錄，今年新球季她確定續約，繼續發揮領頭羊的角色。27歲籃籃至今單身，夢幻男友大谷翔平死會，讓她心碎不已，昨（1）日開出理想型條件，引發球迷關注。
記者楊穎軒／綜合報導
籃籃難得在IG開放提問，一名粉絲好奇她喜歡何種特質的對象，籃籃親自回覆：「哈哈哈哈哈！之前有說過，幽默有趣，年紀比我大，可以教我很多事，也可以像小孩一樣跟我玩在一起，愛貓、愛狗，有愛心更加分！」還耍寶地說，名字裡面有「大」和「谷」的更能獲得她的好感。
29歲美國職棒大聯盟日籍球星大谷翔平週四（2／29）宣布結婚，僅透露老婆是一名日本女性，鋼鐵大谷粉絲籃籃，過去多次公開向偶像示愛，當天在限時動態上傳與大谷翔平代言看板合照的影片，崩潰寫下：「我上飛機前還很開心的合照...一下飛機訊息爆炸，我不能接受！」後來還趴在台北大巨蛋球場的欄杆上作勢大哭，直呼：「但還是好難過...國際失戀日！」
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