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英王堂妹夫猝逝！驗屍結果曝死於頭部創傷　加劇英國王室輿論危機

▲英國國王查爾斯三世堂妹的丈夫金斯頓（Thomas Kingston）於2月25日猝逝，驗屍結果出爐是死於頭部外傷。圖為2019年金斯頓與蓋布瑞拉．溫莎夫人（Lady Gabriella Windsor）在婚禮中合影。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國國王查爾斯三世堂妹的丈夫金斯頓（Thomas Kingston）於2月25日猝逝，驗屍結果出爐是死於頭部外傷。圖為2019年金斯頓與蓋布瑞拉．溫莎夫人（Lady Gabriella Windsor）在婚禮中合影。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

英國國王查爾斯三世堂妹的丈夫金斯頓（Thomas Kingston）於2月25日猝逝，最新驗屍結果出爐，驗屍官稱金斯頓死於「頭部創傷」，且在他的屍體附近發現了一把槍。報告中並未提到自戕，但以「死亡並無可疑」、「沒有他人參與」等字句，似乎暗示了金斯頓飲彈輕生，這也再度加劇英國王室近期的輿論危機。

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根據《BBC》報導，金斯頓被發現陳屍於父母位在科茲窩（Cotswolds）的家中，45歲的金斯頓於2019年與查爾斯三世的堂妹蓋布瑞拉．溫莎夫人（Lady Gabriella Windsor）結婚，年輕帥氣的形象讓金斯頓在王室中頗受歡迎，死訊傳出後，白金漢宮發表聲明致哀，遺孀蓋布瑞拉、查爾斯三世、卡蜜拉王后等人均表達哀思。

驗屍官史凱瑞特（Katy Skerrett）表示，金斯頓在去世當天回到父母的家中與父母共進午餐，然後父親出門遛狗，等到遛狗回來卻不見金斯頓身影，兩人於是開始找人，最後破門進入庭院中一間上鎖的小屋，發現了金斯頓的屍體。

《商業內幕》在一篇形容英國王室近期處境猶如四面楚歌的報導中，提到了金斯頓的猝逝，稱是英國王室的又一起悲劇，讓情況雪上加霜。

《衛報》專欄指出，英國王室近期深陷陰謀論與謠言四起的輿論危機，甚至已經到了動搖君王制根基的程度。報導認為由於凱特王妃手術後神隱，再加上威廉王子臨時缺席希臘國王康斯坦丁二世的追思會，結果因性侵案醜聞而不受歡迎的安德魯王子（Andrew,Duke of York）在追思會上成為鎂光燈的焦點，嚴重打擊了王室的形象。

《衛報》專欄直言，人們窺探凱特王妃病情的好奇心並沒有任何站得住腳的道德立場，但王室一直以來的挑戰就是如何維持民眾發自內心的支持，如同前英國女王伊莉莎白二世所說的，「大家需要親眼看見我，才會相信我」，當最受歡迎的凱特王妃消失，最不受歡迎的安德魯王子出現在鏡頭前，對英國王室來說肯定不是一個好消息。

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