英王堂妹夫猝逝！驗屍結果曝死於頭部創傷　加劇英國王室輿論危機

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驗屍官史凱瑞特（Katy Skerrett）表示，金斯頓在去世當天回到父母的家中與父母共進午餐，然後父親出門遛狗，等到遛狗回來卻不見金斯頓身影，兩人於是開始找人，最後破門進入庭院中一間上鎖的小屋，發現了金斯頓的屍體。
《商業內幕》在一篇形容英國王室近期處境猶如四面楚歌的報導中，提到了金斯頓的猝逝，稱是英國王室的又一起悲劇，讓情況雪上加霜。
《衛報》專欄指出，英國王室近期深陷陰謀論與謠言四起的輿論危機，甚至已經到了動搖君王制根基的程度。報導認為由於凱特王妃手術後神隱，再加上威廉王子臨時缺席希臘國王康斯坦丁二世的追思會，結果因性侵案醜聞而不受歡迎的安德魯王子（Andrew,Duke of York）在追思會上成為鎂光燈的焦點，嚴重打擊了王室的形象。
《衛報》專欄直言，人們窺探凱特王妃病情的好奇心並沒有任何站得住腳的道德立場，但王室一直以來的挑戰就是如何維持民眾發自內心的支持，如同前英國女王伊莉莎白二世所說的，「大家需要親眼看見我，才會相信我」，當最受歡迎的凱特王妃消失，最不受歡迎的安德魯王子出現在鏡頭前，對英國王室來說肯定不是一個好消息。
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