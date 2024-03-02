基隆警值班台被撞死！基層控「出事第一個被檢討」 line對話曝光
基隆八堵派出所24歲員警蘇昱鴻，前（29）日晚間10時許在值班台執勤時，慘遭簡姓男子開貨車撞死，消息曝光後引發社會議論，不料昨（1）日卻有基層警員在臉書控訴，每次出事長官一定第一個檢討基層，同時貼出LINE群組對話，疑似在檢討值班警員上班態度。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，前天晚間簡男疑似精神狀況不穩，先是在澳底漁港竊走一台小貨車後，立刻直衝基隆，途中經過台62線、西向16公里處時，先追撞38歲劉姓重機騎士，造成劉男摔車傷重不治，之後又高速撞進基隆八堵派出所，釀2名值班員警1死1傷。
事後一名警員在臉書粉專「靠北police」發文表示「每次漲棺(長官)出事一定第一個檢討基層員警，真的是很窩心餒！」同時貼出一張line群組截圖，內容指出「鑒於基隆案例，值班人員值班時應提高警覺，注意門口及進出人員，分局長諭：值班人員勿有手機看劇、打手遊之情形，一經督察組督到，嚴懲處分不貸。」
貼文曝光後，立刻引發網友熱議，不少人也留下「應該把分局長辦公桌設在一樓值班台」、「這才是真正的棺啊」「死的都是基層，基層的命永遠不值錢」、「不檢討駐地設置問題，反而檢討基層員警沒作為」等語。