讀賣巨人交流賽／台灣球迷為戶鄉翔征應援！從沖繩春訓跟回大巨蛋
萬眾矚目的讀賣巨人、中信兄弟交流戰終於將在今（2）日下午5點登場，巨人也派出輪值第一強投戶鄉翔征出戰。大巨蛋球場邊見到兩位身穿戶鄉翔征球衣的球迷夫婦，經詢問後發現，兩位皆是來台灣當地的球迷。有趣的是，兩人透露自己其實也有參與巨人軍2月在沖繩的春訓，只比巨人軍提早一天回來台灣觀看此次交流賽。
記者林之越/綜合報導
這對夫婦在採訪中表示，原先在2017年只是為了解鎖東京巨蛋進場，但沒想到在觀看了讀賣巨人隊的比賽後，就成為了巨人的死忠球迷，甚至參與了2018年的春訓，還有今年在沖繩的春訓，中間一度因為疫情終止了一段期間，但直到2023年又恢復進場支持。
當詢問到自己在巨人隊最喜歡的球員是誰時，女性球迷略微惋惜地表示，自己最支持的是小林誠司選手，只是現在比較退居幕後，所以轉而支持戶鄉翔征、岡本和真和吉川尚輝等人。
小林誠司多次參加日本國家代表隊，過去可以說是國家隊、巨人隊鐵捕，然而在同隊的大城卓三出現後，上場空間遭到大幅擠壓，在2023年簽下4年合約後的表現也相對不理想。
而本次交流賽對上中信兄弟的先發投手戶鄉翔征，可以說是巨人近年最可靠的輪值投手，進入一軍第4年就連續2年拿下12勝，維持2.62、2.38的自責失分率，這次面對中信兄弟打線也格外令人期待。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁