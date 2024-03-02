讀賣巨人交流賽不斷更新／克迪挨2安打丟分！二局巨人1：0兄弟　

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📍一局上（讀賣巨人0:0中信兄弟）
第一棒 松原聖弥：左外野飛球，一出局。
第二棒 Okoye瑠偉：三壘方向穿越安打，一壘有人。
第三棒 門脇誠：游擊方向滾地球，傳二壘封殺，一壘有人，兩出局。
第四棒 岡本和真：游擊方向滾地球，傳二壘封殺，三出局。
📍一局下（讀賣巨人0:0中信兄弟）
第一棒 岳政華：三振，一出局。
第二棒 陳子豪：三振，兩出局。
第三棒 周思齊：捕手前滾地球刺殺，三出局。
📍二局上（讀賣巨人1:0中信兄弟）
第五棒 坂本勇人：中外野飛球接殺，一出局。
第六棒 大城卓三：左外野飛球接殺，兩出局。
第七棒 長野久義：中外野平飛安打，一壘有人，兩出局。
第八棒 吉川尚輝：四壞球保送，一、二壘有人，兩出局。
第九棒 秋広優人：三游之間穿越安打，一分打點，一、二壘有人，兩出局。
第一棒 松原聖弥：三振，三出局。
🟡先發打序
📍中信兄弟
第一棒 岳政華（中外野）
第二棒 陳子豪（右外野）
第三棒 周思齊（指定打擊）
第四棒 陳俊秀（一壘）
第五棒 詹子賢（左外野）
第六棒 王威晨（三壘）
第七棒 江坤宇（游擊）
第八棒 岳東華（二壘）
第九棒 徐博瑋（捕手）
先發投手：克迪
📍讀賣巨人
第一棒 松原聖弥（右外野）
第二棒 Okoye瑠偉（中外野）
第三棒 門脇誠（游擊）
第四棒 岡本和真（指定打擊）
第五棒 坂本勇人（三壘）
第六棒 大城卓三（捕手）
第七棒 長野久義（左外野）
第八棒 吉川尚輝（二壘）
第九棒 秋広優人（一壘）
先發投手：戶鄉翔征
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