讀賣巨人交流賽／大巨蛋全場開放！對戰陣容、轉播交通資訊懶人包

讀賣巨人交流賽不斷更新／克迪挨2安打丟分！二局巨人1：0兄弟　

▲讀賣巨人交流賽，巨人軍監督阿部慎之助（中）喊話：以最強陣容應戰。（圖／陳明中攝）
▲讀賣巨人交流賽，巨人軍監督阿部慎之助（中）喊話：以最強陣容應戰。（圖／陳明中攝）

記者路皓惟/綜合報導

讀賣巨人90周年紀念台灣試合在台北大巨蛋登場，今（2）日讀賣巨人首戰對決中信兄弟，中信兄弟打線出爐，由新加入兄弟的陳俊秀擔綱第四棒，老將周思齊打第三棒，至於岳政華擔任開路先鋒，而被看好有機會在大巨蛋開轟的強打陳子豪和詹子賢分別排在第二棒和第五棒。

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🟡讀賣巨人交流賽vs中信兄弟文字直播（賽事開打後不斷更新）
📍一局上（讀賣巨人0:0中信兄弟）
第一棒 松原聖弥：左外野飛球，一出局。
第二棒 Okoye瑠偉：三壘方向穿越安打，一壘有人。
第三棒 門脇誠：游擊方向滾地球，傳二壘封殺，一壘有人，兩出局。
第四棒 岡本和真：游擊方向滾地球，傳二壘封殺，三出局。

📍一局下（讀賣巨人0:0中信兄弟）
第一棒 岳政華：三振，一出局。
第二棒 陳子豪：三振，兩出局。
第三棒 周思齊：捕手前滾地球刺殺，三出局。

📍二局上（讀賣巨人1:0中信兄弟）
第五棒 坂本勇人：中外野飛球接殺，一出局。
第六棒 大城卓三：左外野飛球接殺，兩出局。
第七棒 長野久義：中外野平飛安打，一壘有人，兩出局。
第八棒 吉川尚輝：四壞球保送，一、二壘有人，兩出局。
第九棒 秋広優人：三游之間穿越安打，一分打點，一、二壘有人，兩出局。
第一棒 松原聖弥：三振，三出局。

🟡先發打序
📍中信兄弟
第一棒 岳政華（中外野）
第二棒 陳子豪（右外野）
第三棒 周思齊（指定打擊）
第四棒 陳俊秀（一壘）
第五棒 詹子賢（左外野）
第六棒 王威晨（三壘）
第七棒 江坤宇（游擊）
第八棒 岳東華（二壘）
第九棒 徐博瑋（捕手）
先發投手：克迪

📍讀賣巨人
第一棒 松原聖弥（右外野）
第二棒 Okoye瑠偉（中外野）
第三棒 門脇誠（游擊）
第四棒 岡本和真（指定打擊）
第五棒 坂本勇人（三壘）
第六棒 大城卓三（捕手）
第七棒 長野久義（左外野）
第八棒 吉川尚輝（二壘）
第九棒 秋広優人（一壘）
先發投手：戶鄉翔征

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