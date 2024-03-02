華為欲參與5G通訊建設被羅馬尼亞拒絕 中國大使館：深感遺憾
中國科技大廠華為日前被輝達（Nvidia）認證為「頭號競爭對手」之一，當時中國外交部發言人毛寧評價為「『小院高牆』擋不住中國創新發展的步伐」，不過，華為最新遭遇打擊，羅馬尼亞政府確定拒絕華為參與該國的5G基礎建設建置，對此，中國駐羅馬尼亞大使館回應稱深表遺憾，並表示嚴重關切。
記者倪浩軒/綜合報導
根據羅馬尼亞媒體報導，羅馬尼亞政府解釋，法律規定通訊提供者只能在5G網路中使用總理指定並經國防委員會（CSAT）批准的製造商授權的技術、設備和軟體，而在綜合考量國安國防安全，以及羅馬尼亞在國際間與歐盟等戰略夥伴的合作與義務關係後，決定拒絕華為參與羅馬尼亞的5G網路建設。
羅馬尼亞媒體指出，華為在2021年曾委託Dentons律師事務所與Audytel顧問公司，研究華為若無法參與羅馬尼亞的5G網路建設所面臨的損失，當年的評估是損失達到27億歐元。
中國駐羅馬尼亞大使館昨（1）日表示，中方堅決反對以非技術標準、以歧視性條款排除任何國家和企業，堅決反對破壞公平競爭原則和法治精神的行為。華為在羅馬尼亞投資經營20年來，嚴格遵守法律法規，在當地帶來積極貢獻，希望羅方能從長遠利益出發，堅持公平、公正、非歧視原則，為中國企業來羅投資興業營造良好環境，以實際行動維護雙邊務實合作大局。