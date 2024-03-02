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蘋果3月4款新品盤點！iPhone 15新色、OLED螢幕　iPad有望登場

▲外傳本月蘋果可能會替 iPhone 15 增添新顏色，藉此活絡一下iPhone 15熱度和買氣。（圖／ 記者鄭孟晃攝）
▲外傳本月蘋果可能會替 iPhone 15 增添新顏色，藉此活絡一下iPhone 15熱度和買氣。（圖／ 記者鄭孟晃攝）

記者周淑萍/綜合報導

想買蘋果商品再忍一下，據傳3月會有iPhone 15新色來活絡一下賣了半年的iPhone 15；iPad則有兩款會有所變動，會讓iPad Air 6螢幕提升到12.9吋，且首度有OLED螢幕配置在iPad Pro 上。而筆電的部分，MacBook Air 已經有超過1年沒有動靜，據傳是時候了，有望看到配置M3晶片的MacBook Air加入。屆時可以再來思考要直攻最新機，或是趁機撿便宜選購舊代。

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🟡iPhone 15新色

iPhone 15系列從去年9月開賣，至今差不多已經賣了大半年，為了再次拉抬一波市場熱度，以往蘋果會再春季，也就是大約3月的時候推出小改版，像是2023年黃色的iPhone 14；2022年有綠色和松嶺青色加入iPhone 13；2021年則有紫色替iPhone 12吸引一波少女心。市場預料，今年也會替iPhone 15增加新戰力，有爆料客預言可能會是紅色限定版，但關於顏色的傳聞目前尚未有一致性。

🟡兩款新iPad

iPad有可能會成為春季亮點，傳聞iPad Air 6不Air了，除了現行的10.9吋之外，歷年來最大Air可能也會亮相，有望將12.9吋的大螢幕放置在Air版本上。此外，更具話題性的為 iPad Pro，爆料指出會有OLED螢幕版本，如屬實，會是蘋果首次將OLED螢幕導入iPad Pro上，外界稱會是近年來iPad重大的改版之一。

▲iPad Air 5。（圖/記者周淑萍攝）
▲iPad Air 有望加入12.9吋大螢幕。（圖/記者周淑萍攝）
🟡M3 MacBook Air

M3晶片去就推出時，但配置給MacBook Pro，等久了總會等到，2022年版的M2 MacBook Air 相隔一年多，今年有望升級到M3晶片，外媒指稱，時間就在今年3月，預料會在晶片上升級，外觀上可能不會有太大的變動，且預計會有13吋和15吋的機種上市，頗令人期待。

▲蘋果M3晶片MacBook Pro。（圖／官方提供）
▲2022年版的M2 MacBook Air 相隔一年多，今年有望升級到M3晶片，外媒指稱，時間就在今年3月（圖／官方提供）

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