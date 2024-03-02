蛇丸第一次上酒店喝掛！左擁右抱正妹全被拍 瘋狂道歉阿公對不起
百萬YouTuber「Joeman」日前正式迎來「Joe是要對決」200集，並邀請好友蛇丸、Ted、阿軟一同拍攝「酒店對決」，結果上下兩集推出後均廣受好評，也讓首次上酒店的蛇丸澈底喝掛，也意外曝光喝醉後的可愛模樣，有趣的是，她還和正妹左擁右抱，臉上充滿幸福又洋溢的表情，過程中還不斷跟阿公道歉，讓大家笑翻。
記者詹鎰睿／綜合報導
Joeman在阿軟的熱情幫助下，成功找到對大學生、上班族都適合的平價Talking bar，與有錢人才會去的高貴奢華酒店進行比較，結果才第一間，蛇丸就對一位正妹女公關來福暈船，還大方「敲鐘」送給對方當天業績。至於主持人Joeman則是被灌到不省人事，還不斷詢問店長是誰，讓大家通通笑翻。
但在下集，眾人休息了一天後來到一間氣勢磅礴的酒店報到，結果每個女公關身材超好，尺度超級大，嚇得Joeman、蛇丸不敢直視。有趣的是，趁著蛇丸左擁右抱時，Joeman與節目製作人竟偷偷找來上一集的來福現身，讓蛇丸當場傻眼。
不過來福透露，因為和蛇丸喝掛的關係，她回家時跌倒受傷，造成臉部瘀青、手指受傷，這讓蛇丸瞬間收起笑容，不斷上前關心，而在後面的遊戲過程，蛇丸依舊左擁右抱，還不斷跟阿公、姑姑道歉，甚至把所有遊戲輸掉的酒一口喝掉，最後更喝到語無倫次，但臉上充滿幸福洋溢的表情，澈底暈船的畫面也通通都被拍了下來。
截稿前，兩部酒店對決影片一共吸引202萬人點閱，大家通通笑翻，「這兩集絕對是近期九妹事件過後的最高峰，真的賞心悅目又好笑」、「這集真的太炸！笑翻」、「這部片封神了…」、「蛇丸真的好純情，快笑死，一定是會疼老婆的好男人。」不過也有人提醒，烈酒最好別這樣喝，特別是像蛇丸這樣的高風險心血管疾病族群。
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