超商3月隱藏版優惠！全家拿鐵15元、單品拿鐵25元 熱狗現折20元
全家3月取件優惠來了！第一波自3月4日起3月8日限定，以及第二波3月19日起至3月23日，取貨到全家門市即可獲得優惠券，包括「15元喝熱經典拿鐵」、「25元喝熱單品拿鐵」，以及原價35元的「經典原味熱狗15元」開吃，每組優惠券可享以上優惠三選一。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家3月4日起3月8日前，以及3月19日起至3月23日前至門市完成包裹取件，即贈送優惠券，可選擇小杯熱單品拿鐵25元（原價70元）開喝，或者15元喝小杯熱經典拿鐵（原價35元），還有15元吃經典原味熱狗（原價35元）優惠三選一。
兩波活動各限量150萬組優惠券，每人單筆交易限贈5張，數量有限送完為止，小白單遺失不得補發，建議可進入全家APP，點選選酷碰券，輸入紅利PIN 碼儲存／選擇兌換商品，即可將小白單優惠線上儲存，避免遺失。
此外，7-11迎接3月櫻花季，推出超過20樣台日韓櫻花風味和包裝食飲用品，3月6日起至4月2日止，專案架指定零食/糖果/飲料任選2件8折/3件77折；指定飲料任選第2件6折，首推韓國超人氣文創IP「樂事X Dinotaeng短尾袋鼠絨毛公仔鑰匙圈盲盒」，還有機會換到隱藏版；3月6日起還有限量預購的迪士尼與三麗鷗系列浪漫櫻花季限定全新周邊，擁有少女心的粉絲千萬別錯過。