今天觀落櫻了！武陵農場解除交管、福壽山白色系櫻花登場
強烈大陸冷氣團南下，昨晚一夜風雨，許多賞櫻勝地滿樹美景變成一地落花，台中市武陵農場、福壽山農場都出現「觀落櫻」美景，網友詩性大發接力創作。兩家農場指出，2月的粉紅泡泡已經結束，3月主力櫻花除了白色系，也有濃艷的桃紅系點綴其間。另一好消息是武陵櫻花季已經結束，上山不必再交通管制。
記者顏幸如／台中報導
今年的武陵櫻花季於2月29日結束，原本場內進行總量管制6千人、每天只容住宿遊客1800人、1日遊的遊客4200人進場，部份沒有通行證的遊客，則打算3月再上山，原本樹上還有些粉紅佳人盛開，但昨天強烈冷氣團來襲，許多花瓣被吹落地上。
同樣在和平區、距離武陵27公里的福壽山農場，小編形容昨天歷經一夜風雨，「根本是暴風雪等級的櫻吹雪」，今早持續直播「觀落櫻」、「在地櫻花」，網友們詩興大起跟著接力，吟詠起「櫻花落徑滿地殘」、「昨夜雨疏風驟」、「花開花落總有時」、「江南煙雨為櫻落，山嵐空靈觀落櫻」、「待得天晴花已老，不如攜手雨中看」、「落紅不是無情物，化作春泥更護花」。小編則回「是的，粉紅色系的櫻花，隨風飄散了～接下來白色系櫻花登場！」
武陵農場指出，目前場內仍有其他品種櫻花綻放，白色系的千島櫻、霧社櫻將盛開到3月中旬，另有深紅色的琉球櫻、緋寒櫻；目前農場已無總量管制，開放自駕客入場賞花。福壽山的千櫻園雖被吹落不少，3、4月仍有大島櫻、鬱金櫻及葉櫻、菊櫻、御衣黃櫻，不同時節依序綻放。