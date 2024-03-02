T1／林韋翰、曾文鼎傷情停滯！3月難復出 光哥：盼季後賽前回歸
新北中信特攻今（2）日以87:83擊敗臺北台新戰神，球隊贏得驚險，關鍵時刻在人員使用上也有些捉襟見肘。賽後受訪時中信特攻主帥「光哥」李逸驊透露，林韋翰和曾文鼎恢復情況不理想，可能還需要一些時間恢復，球隊希望他們可以在季後賽到來前復出。
記者黃建霖/新北報導
中信特攻去年奪得隊史首冠後，本季遭逢嚴重傷兵潮，在今年一月初的時候，總教練李逸驊表示，曾文鼎和林韋翰兩名重要的老將，都有機會在三月回歸，但年後傳來的消息卻是不太樂觀，兩人的復出時間皆有可能繼續往後調。
李逸驊說，「林韋翰過完年後，復原情況停滯在原地，可能還需要一段時間；阿鼎肩胛骨打了PRP，但狀況還是沒有回來，醫師用護具把他（手臂）吊起來，也告訴他：『要學習在受傷情況下打球』，球隊接下來會比較保護他們一些，希望兩人能在季後賽前回到球場上。」
林韋翰在去年總冠軍賽後於7月份進行手術，動刀清除膝蓋內軟骨，原本預計復原時間約2-3個月，大概在今年一月能夠回歸，不過他恢復狀況不太理想，復出時間表一延再延。
而曾文鼎則是肩膀受傷，嚴重時連平舉都有點困難，按照李逸驊的說法，目前也還沒有達到出戰水準，特攻要完成衛冕，兩人的傷情左右相當大。