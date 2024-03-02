陳美鳳進軍好萊塢！接受邀約大喊：太扯了 作品公開「當下超挫」
67歲「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳入行47年，出唱片、拍過多部本土連續劇也主持節目，唯獨鮮少大銀幕作品，她近日在粉專透露，首次幫好萊塢動畫電影配音，「接到這個任務的時候就很挫～會不會太扯...我可以嗎？」
記者楊穎軒／綜合報導
陳美鳳驚喜宣布新挑戰，出道多年第一次為賣座動畫片《功夫熊貓4》配音，還是一個反派變色龍角色，她興奮地說：「從來沒想過人生第一次動畫配音，竟然就是國際級好萊塢規格！而且還是演一個超強邪惡大反派！」邀請大家4月4日上映時進戲院捧場。
片商透露，陳美鳳以女王聲線，詮釋懂權謀又擁有強大氣場的武林犯罪首領、反派變色龍，該角色美版由奧斯卡女配角薇拉戴維絲獻聲，陸版則是《後宮甄嬛傳》女星蔣欣，陳美鳳說，參與配音是很不一樣的體驗，覺得非常榮幸，感謝聲音導演陳國偉的協助，激發自己不為人知的另一面，才能完成不可能的任務。
好友及網友留言：「期待！期待！超級無敵期待的」、「哇！太驚豔了！美鳳姐真是百變女王！什麼角色都能駕馭」、「太酷」、「馬上飛奔去買票了」、「天后就是走國際化呀」、「什麼事情都難不倒妳」、「鳳姐太無敵了」！
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