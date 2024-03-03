台北超狂「炸全雞+炒飯」引暴動 龍潭130元「炸全雞便當」漲價了
「蛋炒飯還附炸全雞！」手機網站總編輯張里歐LEO，日前在臉書分享台北北投傳說中的炸全雞蛋炒飯，整盒滿滿的蛋炒飯，一旁紙袋裡裝著整隻、比便當盒還大的炸全雞，照片讓超過6000位網友看了口水直流，追問店家資訊。而「炸全雞便當」始祖、桃園龍潭便當店，130元超佛價格已不再，如今已漲到150元。
記者徐銘穗/綜合報導
張里歐在臉書分享，北投傳說中的炸全雞蛋炒飯，表示該店位在北投中和街的「亭仔腳炒飯炒麵」，網友「視吃」直呼看起來好讚、超想朝聖。吃過的饕客留言提醒，要早點去買，手腳慢了就買不到，但他認為「味道其實很普通，沒有特別好吃」，張里歐也分享食用心得，表示「炒飯中規中矩，但炸雞因為是現炸起來的，所以還不錯吃，總結不到200元的價格，覺得很可以」。
據了解，「亭仔腳炒飯炒麵」去年7月首度推出炸全雞蛋炒飯時，一份賣159元，但如今已漲到180元。而網友也在張里歐貼文留言處，分享「炸全雞便當」始祖、龍潭「鵝有雞燴」，同樣「4菜1雞」，從最早在去年5月賣一份130元，如今也漲到150元，但仍有不少人認為便宜。至於口感如何？吃過的饕客分享，「雞剛炸起是多汁的，飯菜就如圖片，肚子餓什麼都好吃」。
北投「亭仔腳炒飯炒麵」在Google評論評價為3.7顆星（滿分5顆星），3個月前「炸全雞蛋炒飯」售價還是159元，網友評論認為「炒飯好吃有鑊氣，全雞炸得皮脆內嫩，份量很巨，適合多人一起吃！值得一訪，不過由於是限量商品，還是要盡早排隊，以免向隅！」、「價錢$159很便宜，所以整體而言好吃大份！」
■本文經「張里歐LEO」臉書粉專授權引用。原始出處：傳說中的炸全雞蛋炒飯