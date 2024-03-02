陸網紅逛饒河夜市！挑戰「只吃400台幣」 結局認了：真的不夠花
台灣夜市文化名揚國際，讓許多觀光客列入觀光清單中。近期知名Youtuber「小鐘Johnny」飛來台灣旅行，還人生首次逛台灣夜市，還同時挑戰「400元能吃多少街頭美食」，沒想到只逛到一半就花完，也讓小鐘在鏡頭前呼籲：「來台灣一定要帶好錢，有很多吃的等著你們」。
記者潘毅／綜合報導
Youtube頻道「小鐘Johnny」是一位來自中國的旅行者，目前他在非洲長期居住好幾年，時常拍攝當地文化與現況分享給華語圈觀眾。在2月時，小鐘偕同老婆飛來台灣旅遊，更前往了台北最知名的饒河夜市，他還展開「400台幣能在台灣吃到多少當地美食」的挑戰。
小鐘進入夜市後，依序買了60元的胡椒餅、100元香酥雞、55元的花生糖春捲、150元的醬汁啤酒螺，後來又抽了20元福袋得到安慰獎，此時小鐘的400元餘額只剩下10元，但才逛了夜市一半路程，因此挑戰幾乎宣告失敗。之後小鐘又多超標買了50元黑糖珍奶、鹽酥雞、手搖飲等等，還遇到粉絲店家進行合照。
最後小鐘也在鏡頭前做出總結，他也坦言：「400元（人民幣100元）真的不夠花，來台灣一定要帶好錢，有很多吃的在等著你們啊」。實際體驗曝光後，也吸引許多台灣網友回應：「台灣夜市已經不是小吃價了，本地人都懂，要追求便宜其實夜市已經不適合」、「小鐘去的是觀光區的夜市，如果時間夠長可以到全台灣傳統夜市，價格還可能便宜5-15元都有可能」、「在夜市真的貴了，以前400就吃很飽了，通貨膨脹」。