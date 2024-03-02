T1／柯丹將暫任中信特攻主控！李逸驊：要求他每場最少20分10籃板
新北中信特攻洋將柯丹（Cody Demps）在二月下旬加入特攻團隊，今（2）日他隨隊出戰臺北台新戰神，攻下全隊最高的21分。賽後中信特攻主帥李逸驊表示，柯丹將在林韋翰缺陣的期間擔任主控，而柯丹本人認為這代表自己必須承擔更多責任，希望之後能有效降低自己在比賽中的失誤率。
記者黃建霖/新北報導
柯丹在二月官宣加入後，目前已和球隊至少練超過一個禮拜了，今天上場後他的表現還可以，全場16投8中，攻下21分6籃板5助攻，還在關鍵時刻投進一記三分球，幫助中信特攻取勝。球隊總教練李逸驊表示，柯丹將暫時接下主力控球位置，並表示給他的要求是每一場至少「20分10籃板」。
30歲的柯丹，身高195公分、體重88公斤，在場上可打1-3號，去年效力於墨西哥國家職業聯賽，場均9.2得分、4.5籃板、2.4助攻；2022年曾參與世界盃美洲區資格賽，代表美國隊出賽，經驗豐富。
對於自己在T1的第一場比賽，柯丹表示：「這是非常好的學習機會，我想在這學到更多經驗，今天我手上的數據表上顯示比較不理想的是失誤。希望明天的比賽和未來，我的防守強度可以提高，把失誤率降低。」
柯丹透露中信特攻確實不同於台灣其他職籃球隊的台式球風，但他樂於接受李逸驊教練給自己的挑戰，「20、10，不只是有數字上的意義，更代表我必須扛起領導者的責任，給隊友更多的指示。」
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