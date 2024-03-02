拜登宣布將向加薩空投物資　前大使：從未見過以色列如此羞辱美國

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目前法國和約旦都已經採取空投物資的方式，來讓援助流入加薩。《衛報》報導指出，空投是一種能夠吸引目光但實際上非常低效率的援助方式，成本高昂且無法控制食物的分配。拜登決定空投物資，表明他已經放棄說服以色列讓人道救援循陸路進入加薩，目前運送物資的卡車大多被困在邊境，因為以色列軍方所稱的安全問題而無法通關。
國際救援委員會（International Rescue Committee）表示，空投物資絕對不是解決加薩問題的方法，只會分散人們的注意力和時間，所有外交努力都應該集中在促使以色列結束對加薩的圍困，開放人道救援進入。
前美國官員費努坎（Brian Finucane）批評，空投物資就像是「美國政府不願意採取任何有意義的手段來結束加薩衝突，所以採取如此絕望且不充分的措施，來試圖解決由此產生的人道危機」。
前美國駐敘利亞大使福特也直言，美國向加薩空投物資是他所見過「以色列對美國最嚴重的羞辱」，福特稱這意味著以色列不認為美國與埃及或約旦有何不同，在促成人道救援進入加薩的議題上，美國對以色列沒有任何比其他國家更大的影響力，全仰仗於「以色列空軍慷慨地同意不擊落美國飛機」，美國才能獲得允許向加薩進行物資空投。
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