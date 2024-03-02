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拜登宣布將向加薩空投物資　前大使：從未見過以色列如此羞辱美國

▲美國總統拜登（Joe Biden）1日宣布，將在未來幾天向加薩空投物資，但依然受到許多批評與質疑。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登（Joe Biden）1日宣布，將在未來幾天向加薩空投物資，但依然受到許多批評與質疑。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

以色列軍隊被指控於2月29日，在加薩向一群爭奪糧食援助的巴勒斯坦人開槍，造成至少112人死亡、760人受傷。在聯合國發出飢荒警告，而人道物資透過地面進入加薩又頻頻卡關的情況下，美國總統拜登（Joe Biden）1日宣布，將在未來幾天向加薩空投物資。對此，有批評者質疑拜登不設法迫使以色列讓人道援助順利進入加薩，卻反而選擇空投物資，前美國駐敘利亞大使福特（Robert Ford）更直呼這是他所見過「以色列對美國最嚴重的羞辱」。

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根據《衛報》報導，拜登是在白宮與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）會晤時宣布，將會在未來幾天內向加薩空投物資。拜登稱流向加薩的援助目前遠遠不夠，「沒有藉口，無辜者的生命處於危險之中，兒童的生命處於危險之中」。拜登還說應該要投入數百輛卡車運送物資進入加薩，而不是數輛，並強調自己「不會袖手旁觀」，將竭盡全力提供更多援助。

目前法國和約旦都已經採取空投物資的方式，來讓援助流入加薩。《衛報》報導指出，空投是一種能夠吸引目光但實際上非常低效率的援助方式，成本高昂且無法控制食物的分配。拜登決定空投物資，表明他已經放棄說服以色列讓人道救援循陸路進入加薩，目前運送物資的卡車大多被困在邊境，因為以色列軍方所稱的安全問題而無法通關。

國際救援委員會（International Rescue Committee）表示，空投物資絕對不是解決加薩問題的方法，只會分散人們的注意力和時間，所有外交努力都應該集中在促使以色列結束對加薩的圍困，開放人道救援進入。

前美國官員費努坎（Brian Finucane）批評，空投物資就像是「美國政府不願意採取任何有意義的手段來結束加薩衝突，所以採取如此絕望且不充分的措施，來試圖解決由此產生的人道危機」。

前美國駐敘利亞大使福特也直言，美國向加薩空投物資是他所見過「以色列對美國最嚴重的羞辱」，福特稱這意味著以色列不認為美國與埃及或約旦有何不同，在促成人道救援進入加薩的議題上，美國對以色列沒有任何比其他國家更大的影響力，全仰仗於「以色列空軍慷慨地同意不擊落美國飛機」，美國才能獲得允許向加薩進行物資空投。

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