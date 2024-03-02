重視員工親子關係！中龍鋼鐵公司辦113年廠慶活動以凝聚向心力

我是廣告 請繼續往下閱讀
中龍鋼鐵公司董事長黃建智表示，感謝全體同仁及協力人員過去一年的辛勞與付出，努力降減成本，提升品質，讓中龍鋼鐵公司得以不斷的精進茁壯。
黃建智說，中龍鋼鐵公司於去(112)年獲得台中市政府勞工局頒發的幸福職場「五星獎」的肯定，這份榮譽也突顯了中龍公司長久以來，將同仁視為寶貴資產和共同成長夥伴的承諾，會中並感謝眷屬對中龍同仁的全力支持，讓同仁可以全心投入工作。
黃建智並說，今年是龍年，也是中龍公司的好運年，中龍公司將會以積極樂觀的態度，持續成長與發展，祝福與會員工及眷屬錢龍有春、龍轉乾坤。
中龍鋼鐵公司總經理呂紹榮指出，回顧去年受到世界經濟環境波動影響，中龍公司營運不如預期，展望今年，公司將積極面對外部環境挑戰，內部也將持續降減成本，並致力於開發利基產品。
呂紹榮強調，今年是中龍公司成立滿20週年，也是曆法的青龍年，象徵草木生長欣欣向榮，期望在天助、人助、自助的努力下，力求轉虧為盈。
中龍鋼鐵企業工會理事長蔣秉松則指出，回顧過去一年，雖然鋼鐵市場景氣不佳，今年仍將面臨許多大環境的挑戰，但未來中龍工會將持續爭取同仁福利及權益，營造勞資和諧的工作環境，期盼持續與中龍公司互相合作，克服難關再創營運佳績，並努力達成工安、生產、環保等各項重要指標。
親子同樂會活動，首先由中信兄弟啦啦隊帶來精采的開場表演，緊接著進行慶生儀式為活動揭開序幕，活動內容包羅萬象，有親子趣味闖關活動、兒童遊樂區、美食攤販區，並搭配紫羅蘭樂團演出、小丑魔術秀、童話氣球秀、歡樂大氣球秀及摸彩活動等一連串精采節目，兒童遊樂區提供超人氣的氣墊遊戲讓小朋友盡情嬉戲，美食攤販區提供餐車市集，吃喝玩樂應有盡有，也邀請到小朋友最喜歡的YOYO家族酪梨姐姐、蔓越莓姐姐進行帶動唱表演，讓同仁及眷屬們度過有趣又歡樂的親子時光。