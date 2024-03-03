特稿／郭靜是歌者也是說故事的人！哪一首歌藏著屬於你的愛戀心事

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郭靜昨（2）日晚上的演唱會歌單安排極具巧思，她不選擇那些所謂的舒適區、安全牌的歌曲〈心牆〉、〈下一個天亮〉、〈你陪著我的時候想著她〉，為演唱會揭開帷幕，而是〈軟綿綿〉、〈百分百〉、〈愛情訊息〉，就像是故事總要有個楔子，這本名為「喂？你在幹嘛」的書，以飽含戀愛氣息的歌曲，以及現場後方螢幕投射出的火車與天空浪漫的佈景，打開了愛情故事的第一篇章。
在〈愛情訊息〉裡，雷射光束先是打在郭靜身上，後方噴出迷幻的煙霧，透過她清澈的聲線，把在愛情裡的曖昧，初嚐「暈船」的滋味，藉由歌曲傳達給在座的所有人，加上現場的燈光一閃滅，無不讓人沉浸在迷濛又若即若離的情感裡頭；而急轉直下，「暈船」過後的清醒，現場以紅色燈光的閃現，而後郭靜啟唇演繹歌曲〈你的香氣〉，傳達出在感情裡拿得起放得下；〈我們都能幸福著〉，告別不適合的感情，堅強走出自我。接著郭靜換上黑色亮片華服，雖然是深色卻在燈光打下時，閃耀著光芒，如同每個在愛情裡受傷的人，再度堅強的勇敢，那樣的光芒，惹人心疼，卻又耀眼不已。
是摯友也是說故事的人 心碎後更堅強
中場時北流場地搖身一變成了咖啡廳，就像是好友相聚般，郭靜與吉他老師以不插電的形式詮釋歌曲，〈別去問他好嗎〉歌曲前奏一下，瞬間讓人跌入愛而不得的悲涼中，接下來一系列的療傷歌曲〈還有什麼好在意〉、〈有生之年〉、〈我們曾相愛〉等，郭靜的歌聲讓原本刻意掩藏的痛被掀開，顫抖的尾音，傳達出別樣的情緒，就如同在愛情裡成長的時候，先要打碎、重組，向舊的告別才能成為更堅強的人，此時現場的燈光以藍色光束呈現，就好似走過低谷迎來光明，告別灰暗，迎向陽光。
單身開趴 展望新的自己
演唱會下半場則是成了郭靜與歌迷的派對，隨著坤達、威廉的現身，一掃前面略微沉重的氣氛，郭靜身穿可愛的白色禮服，頭上還綁著蝴蝶結，活力十足的邊唱邊跳歌曲〈喵喵咪呀〉、〈大玩笑〉，輕鬆俏皮的氣氛感染現場。
演唱會最後，以〈下一個天亮〉作為總結，郭靜的歌聲好似有一種魔力，用溫柔的嗓音，細細訴說著那些藏在心底、不為人知故事，無論是偷藏暗戀心情的〈心牆〉，亦或是最佳備胎的〈你陪著我的時候想著她〉，又或者是失戀後展望未來的〈下一個天亮〉，那些孤單的心事，都透過郭靜的歌曲讓所有的無奈與嘆息，有了棲息的港灣。
郭靜在台上不僅是位歌者，更是一位閨密，她看著每個人在愛中起起伏伏、跌跌撞撞，以溫柔的口吻鼓勵、安慰著每一位身為聽者的好友，就像是寒冬裡的暖陽，溫暖又療癒人心。而又有哪一首郭靜的歌曲，說中了你們的戀愛心事呢？
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