小S公公許慶祥遺照曝光！無公祭儀式 靈堂開放時間曝光
女星小S的公公許慶祥昨（1）日一早因心肌梗塞猝逝，享壽86歲，兒子許雅鈞稍早也發出訃文，提到爸爸無公祭儀式，「如蒙致意、懇請於治喪期間前往靈堂！」據悉，靈堂將設於龍巖台北會館A館，開放時間為3月4日、5日、8日至11日，以及13日的下午13:00至17:00。
記者詹鎰睿／綜合報導
許雅鈞稍早發出訃文，「我們摯愛的父親許慶祥先生，於民國113年3月1日安詳地走完了86年充滿愛的人生旅程，留下我們永恆的追思與感恩，由於無公祭儀式，如蒙致意、懇請於治喪期間前往靈堂。」
此次，許慶祥的靈堂也交由台灣殯葬業龍頭「龍巖」負責，開放時間為3月4日、5日、8日、9日、10日、11日、13日，統一為下午13:00至17:00。隨著許慶祥的靈堂消息曝光後，也會讓人關注大S、小S、陳建州、范瑋琪等演藝圈多位好友是否會現身悼念。
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逝世：2024年3月1日（86歲）
職業：醫師
兒子：許雅鈞
媳婦：小S
致富歷程：
許慶祥曾是付不起屏東房租的醫師，後轉往台東開診所，靠著行醫月入百萬後，全心鑽研投資股票，最終靠投資鴻海股票累積數十億身家，因眼光精準獲得「台灣巴菲特」封號。
爭議：
2013年涉嫌「胖達人」內線交易案，兒子許雅鈞獲判無罪，許慶祥判處1年10月、緩刑4年。