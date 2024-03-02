貫徹離岸風電國產化！台灣港務與離岸風電及遊艇產業簽署備忘錄
台灣港務公司1日下午，在高雄港旅運中心舉行12週年慶活動之際，由高雄港務分公司及基隆港務分公司，分別與華新麗華公司、洲鉅風電能源公司、亞果遊艇開發公司，共同簽署合作備忘錄，以配合國家能源轉型政策，在離岸風電港埠設施部分，從示範風場階段提供預組裝碼頭，到支持本土產業劃設國產化專區邁進，象徵離岸風電國產化業務與水岸觀光遊憩於台灣港群深耕有成。
記者黃守作／高雄報導
高雄港務分公司與華新麗華公司及洲鉅風電能源公司共同簽署合作備忘錄儀式，是高雄港務分公司總經理王錦榮，在台灣港務公司董事長李賢義、交通部航港局局長葉協隆、台灣港務公司總經理陳劭良、業務副總經理鄭淑惠、高雄港務分公司副總經理張展榮見證下，與華新麗華公司副總經理林啟榮、洲鉅風電能源公司董事長廖士銘共同簽署合作備忘錄。
高雄港務分公司總經理王錦榮表示，高雄港務分公司與華新麗華公司簽訂高雄港洲際一期A6-A碼頭設施及後線土地3.9公頃租賃經營案，以及洲鉅風電能源公司簽署洲際一期A6-B碼頭設施及後線土地3.6公頃租賃經營案，均為離岸風電國產化專區契約。
基隆港務分公司與亞果遊艇開發公司共同簽署合作備忘錄，是基隆港務分公司總經理高傳凱，在台灣港務公司董事長李賢義、航港局局長葉協隆、台灣港務公司總經理陳劭良、業務副總經理鄭淑惠、基隆港務分公司副總經理宋益進見證下，與亞果遊艇開發公司董事長侯佑霖共同簽署合作備忘錄。
基隆港務分公司總經理高傳凱指出，在水岸遊憩部分，基隆港務分公司與亞果遊艇公司簽署台北港觀光遊憩商業區陸域5.5公頃及水域2.17公頃招商案，使亞果遊艇公司正式跨足北台灣。