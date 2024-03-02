對AI的最大誤解為何？OpenAI執行長：錯把AI視為「生物」而非工具
AI人工智慧熱潮席捲全球，知名科技巨擘紛紛競相投資、搶攻市場大餅。而引領這波AI熱，開發出聊天機器人ChatGPT的OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）表示，關於AI的最大誤解之一就是，人們常常將其視為「生物（creature）」而不是「工具（tool）」。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《商業內幕》報導，阿特曼在接受媒體採訪時表示，關於AI的最大誤解之一就是，人們常常將其視為「生物」而不是工具。阿特曼認為，在科幻電影中，AI經常被塑造成一種「生物」，那顯然是更好的電影情節，但是在現實生活中，就像人們使用ChatGPT，它顯然是一個工具。阿特曼強調，現實和科幻電影非常不同，但人們普遍會將科幻電影中對AI的印象混淆到現實。
阿特曼進一步解釋，就算把AI當作一種工具，當然仍存在風險，但是工具可能帶來的風險，與一種「生物」可能帶來的風險，是完全不同等級、擁有不同輪廓的命題。
《商業內幕》報導指出，與過去的說法相比，阿特曼的口徑似乎產生一些微妙的變化。阿特曼在2015年曾說過「AI可能會導致世界末日」，就在去年5月，阿特曼也參與連署一封學者與科學家的公開信，信中警告AI存在滅絕人類的風險，與全球流行病和核戰一樣，應成為最優先關注事項。
阿特曼才剛被美國富豪馬斯克（Elon Musk）提告，稱他違背了公司創業時承諾造福人類的初衷。根據《華爾街日報》披露，阿特曼在發給OpenAI員工的內部信中表示，馬斯克提告只是源於他對自己如今無法參與公司事務的遺憾。