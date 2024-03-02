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郭靜頂寒流開唱！4500粉絲赴約超感動　她卻嗆「不要像讀書會」

▲郭靜北流開唱，與歌迷如好朋友般互動，還嗆粉絲們「不要像讀書會」，要熱情一點。（圖／記者陳明中攝）
▲郭靜北流開唱，與歌迷如好朋友般互動，還嗆粉絲們「不要像讀書會」，要熱情一點。（圖／記者陳明中攝）

記者吳雨婕／台北報導

「純愛教主」郭靜於今（2）日站上台北流行音樂中心，舉行「喂 你在幹嘛」演唱會，現場坐滿4500名粉絲。與粉絲關係就像朋友一樣的郭靜，在聊天時，不忘虧起歌迷要熱情一點，「不要像圖書館的讀書會」。

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不同於過去演唱會都是以VCR影片或者音樂前奏為演唱會拉開序幕，郭靜的演唱會用打電話的「嘟嘟」聲，直接連接現場的一位幸運歌迷，現場傳出「你好啊！」的聲音，這名歌迷開口向郭靜打氣：「希望你有很好的表現，謝謝你，加油！」郭靜開心回應：「你剛剛說的我都聽見囉！」接著才響起第一首歌曲〈軟綿綿〉的節奏，此時，她身穿紅色美人魚服裝，站在高約3層樓的電話造型佈景現身演唱。

今天正逢低溫寒流，不過透過輕快的歌曲開場，似乎也為全場歌迷注入了一股暖流，雖然天氣寒冷，但澆不熄粉絲的熱情，郭靜才一登台，就引起全場的尖叫聲，她唱完〈百分百〉後，看見歌迷，感動的捂胸微微低頭感謝，現場則是抱以熱烈的尖叫聲。歌曲〈愛情訊息〉唱畢，北流響起此起彼落的尖叫聲，許多人還舉著郭靜的旗子揮舞，相比過去的郭靜的歌迷通常都偏冷靜，今天可以說是熱情多了。

▲郭靜北流開唱。（圖／記者陳明中攝）
▲▼郭靜與歌迷互動，還點粉絲起來示範尖叫聲。（圖／記者陳明中攝）
▲郭靜北流開唱。（圖／記者陳明中攝）
 
郭靜興奮向歌迷打招呼，「你們是郭靜的歌迷沒錯吧，北流的大家你們好嗎，我要仔細看你們的每一張臉，我們要過度美好的夜晚。」接著虧起粉絲們，「剛剛似乎有點熱情，還能更熱情嗎？」現場再度回以激動的尖叫聲，郭靜表示：「大家偶爾還是可以熱情一下，不要像圖書館的讀書會。」還突然點名台下粉絲「叫一下我聽聽看」，該歌迷瞬間手舞足道的尖叫。

郭靜也說起演唱會名稱的由來，原來是因為現在科技發達，很少有人在打電話了，與朋友、家人聯繫通常都用文字訊息，所以很容易不知道語氣起伏，誤會對方的語意，「文字比不上聲音的溫暖。」她不忘感謝今天的歌迷願意「赴約」，讓她感動的說：「這通電話，打得非常值得。」

▲郭靜北流開唱。（圖／記者陳明中攝）
▲郭靜分享演唱會取名「喂 你在幹嘛」的由來。（圖／記者陳明中攝）



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