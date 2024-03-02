T1／金恩砍全場最高34分！台鋼獵鷹98:95戰勝海神 主場守住勝利
臺南台鋼獵鷹今（2）日暌違兩個月回主場比賽，本周為「ONE LOVER」女力主題周，獵鷹對戰同為南台灣球隊的高雄全家海神，這場南霸天之爭，獵鷹靠著洋將金恩（Nicholas King）狂砍34分，最終以98：95收下勝利。
記者黃建霖/綜合報導
開局戰況激烈，但上半場獵鷹金恩個人貢獻25分５助攻4籃板，而呂冠霆拿下8分，中場以57：54取得領先。第三節獵鷹出現亂流，致使比分被對手反超，所幸第四節谷毛唯嘉切入上籃得分與米可（Milko Bjelica）的三分外線，重新拿回領先，終場以98：95終止八連敗。此役獵鷹共四人得分上雙，金恩攻下全場最高34分5助攻5籃板，谷毛唯嘉13分，簡偉儒10分5籃板，呂冠霆10分。
賽後柯納總教練表示，「上一場勝利已經是去年聖誕節以前了，賽後我告訴球員，我們是擊敗目前聯盟第一名，雖然表現沒有到非常好，首節較慢進入狀況，第三節也是不太順利，所幸後面有拉回來。而我們勝利原因在於籃板、三分命中率及第四節的成功防守，我們值得這場勝利，也證明獵鷹值得進入季後賽，這場比賽對於球員及球團意義重大，感謝球員們的努力！」
谷毛唯嘉說：「經歷多場客場征戰，大家都非常期待今天的比賽，而團隊針對海神跟戰神做了很多設定，這週也加強許多低位訓練，另外比賽後段雖然有被對手掌握防守策略，好險最後一波得分成功，守住勝利。」明天將對戰臺北戰神，歷經對戰三連敗，獵鷹團隊期許明日拿下勝利。
此役獵鷹球團因應「ONE LOVER」女力主題周，特別邀請在地女力代表台南富信大飯店張儉貞總經理擔任開球嘉賓，張儉貞總經理提到「希望女性在職場上能展現如同運動員的精神，創造屬於自己的舞台，成為社會重要的力量。」本周亦是台鋼第四隊Wing Stars首次來主場為獵鷹應援，賽前特別規劃女神見面會，在學姊Wings Girls帶領下與籃球迷相見歡。