夜市擺攤假日「狂賺5位數」！超越上班族月薪 他顧攤1小時曝成果
台灣逛夜市文化盛行，有著各種銅板美食及娛樂攤位，吸引無數國際觀光客朝聖。近期有民眾與在夜市擺攤的朋友聚餐，卻意外得知對方單月淨賺13萬元，讓他開始好奇夜市的收入狀況。而日前也有網紅拍片揭露夜市假日驚人的營業額，幫忙顧攤一小時的結果也曝光了。
記者潘毅／綜合報導
近期有鄉民在論壇PTT上發起討論，「我有個同學在夜市擺攤賣滷味，最近和他出來聚餐」，原PO本想說對方平時工作辛勞，賺的是辛苦錢，自己月薪有5萬元，因此打算出手買單，沒想到隨口問了對方這個月賺多少，朋友則輕描淡寫回應：「這個月還行淨賺大概13～14萬」，直接是他的月薪快3倍，更讓人不禁好奇夜市的收入情況。
事實上，Youtube頻道《臺灣尋奇》的黑龍與夥伴黑牛日前就曾前往饒河夜市，到一攤射氣球店，體驗一日夜市人生，過程中他們先詢問老闆娘，夜市的收入情況，老闆則回答「平日的話不一定，可是假日的話大概有個4~5萬元」。
金額曝光，也讓黑龍兩人當場愣住，更搞笑表示要轉行。後來黑龍開始幫忙擺攤，要嘗試在一小時賺到5千元，最終兩人使出渾身解數賣力攬客，在一小時間成功賺到5900元，成果相當驚人，老闆也大讚：「以第一天來講，真的很厲害」。
不少網友看完影片後，也紛紛驚呼：「夜市收入很驚人，但假日都不能休息，也算辛苦錢」、「我也要去夜市闖蕩一下了」、「假日營收一晚上五萬塊真的狂，那就是一晚上500組客人付100塊玩欸」。