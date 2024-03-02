讀賣巨人交流賽／大巨蛋全場開放！對戰陣容、轉播交通資訊懶人包

讀賣巨人交流賽／秋廣優人太萌！賽後MVP採訪狂喊4次「我愛台灣」

▲讀賣巨人秋廣優人太萌，獲得打擊MVP，賽後採訪狂喊4次「我愛台灣」。(圖／記者葉政勳攝)
▲讀賣巨人秋廣優人太萌，獲得打擊MVP，賽後採訪狂喊4次「我愛台灣」。(圖／記者葉政勳攝)

記者林之越/台北報導

今（2）日讀賣巨人首戰對決中信兄弟，此戰兄弟打線「卡彈」，一直到八局下才攻下唯一一分，最終中信兄弟以1：4不敵巨人。巨人隊擔任先發投手的戶鄉翔征無失分守下3局獲頒投手MVP，而打擊MVP則由200公分巨砲秋廣優人拿下，他在接受賽後訪問時，頻頻無視主持人提問，大聲喊出「我愛台灣」高達4次，也讓主持人、全場觀眾啼笑皆非。

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本場比賽戶鄉翔征展現國家隊等級壓制力，僅有2局下遭到兄弟王威晨擊出安打，未失1分守住前3局。另一方面，巨人隊200公分巨炮秋廣優人繳出單場3安猛打賞，貢獻巨人全隊4分中的3打點，扮演關鍵火力輸出。

戶鄉翔征獲頒投手MVP後，透過麥克風向日本球迷、台灣球迷道謝，並表示自己未來也會加倍努力。有趣的是，當輪到秋廣優人接受訪問時，主持人邀請他向全場球迷打招呼，但秋廣優人絲毫沒有猶豫，就透過麥克風大聲喊出：「我愛台灣」，讓全場觀眾瞬間響起歡呼。

▲讀賣巨人投手戶鄉翔征面對中信兄弟主投3局無失分，拿下單場投手MVP。（圖／記者葉政勳攝）
▲讀賣巨人投手戶鄉翔征面對中信兄弟主投3局無失分，拿下單場投手MVP。（圖／記者葉政勳攝）
雖然主持人接連問了他關於打擊表現、台灣的印象等問題，秋廣優人都只用「我愛台灣」回應。主持人最後問了他是否還有想嘗試的台灣美食，秋廣優人猶豫了幾秒，但還是喊出了第4次的「我愛台灣」，讓主持人、翻譯當場哭笑不得。

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