讀賣巨人交流賽／大巨蛋紀錄之夜！王威晨感動且珍惜 輸球最遺憾
讀賣巨人90週年交流賽今（2）日在台北大巨蛋開打，一共湧進3萬7890人進場，寫下台灣棒球單場票房新紀錄，雖然中信兄弟沒能拿下勝利，但隊長王威晨仍感謝球迷，「在那麼多人見證下打球很幸福，我也很珍惜這個機會。」
記者路皓惟/台北報導
中信兄弟對決讀賣巨人，前七局被巨人投手輪番封鎖，一直到八局下才靠著「魚住」曾頌恩打回全隊唯一一分，最終以1：4不敵巨人。王威晨賽後表示：「在這麼多人觀看下，我期許表現完美，更希望把勝利留下，可惜事與願違，希望以後還有機會跟巨人比賽。」
今晚台灣棒球創下史上最高觀眾紀錄，王威晨說：「很高興能夠對決這支強勁的對手，遇到很多優秀投手，賽前有一點緊張，也很興奮，但更多的是感動，因為是在那麼多人見證下打球很幸福，我也很珍惜這個機會。」
陳琥在五局上手住滿壘危機激動狂吼，現場應援聲更是震耳欲聾，他表示：「我覺得很亢奮，加上面對這麼強的對手，雖然一開始有遇到一些狀況，但想辦法解決，最後順利化解滿壘危機，希望大巨蛋的經驗能成為刺激我的養分。」
兄弟總教練平野惠一表示：「在不是例行賽的時間，有這麼多球迷是值得高興的事情，相信球員也是充滿緊張感，整體比賽可以看出巨人調整很不錯，巨人球員態度也很好，守備都沒有鬆懈，跟他們對決對球員來說是很好的學習。」
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁