張清芳帥兒Nathan衝上台！東方不敗腿軟 跪地淚崩問「不是AI嗎」
張清芳的「TimeLESS」演唱會於今（2）日在高雄巨蛋登場，沒想到原本不會前來的帥兒Nathan，瞞著媽媽驚喜現身現場，讓張清芳激動不已，立即淚崩，倒在兒子的懷裡撒嬌，畫面溫馨，也讓人見識到永遠的「東方不敗」張清芳不同以往的一面。
記者吳雨婕／綜合報導
張清芳穿著露出美胸的性感服裝抱怨Nathan太忙，都沒有回她訊息，但聽說他特別錄了一段驚喜影片沒想到抱怨到一半，Nathan就從舞台下衝出，讓張清芳驚訝到立刻紅了眼眶，直接蹲在地上久久不能平復情緒，全場觀眾則是大為驚訝，紛紛給予歡呼、吶喊和掌聲，
張清芳一見到兒子就倒在對方懷裡，Nathan趕緊把媽媽緊緊抱住，嘴甜的稱讚媽媽：「你穿這麼漂亮喔！」張清芳情緒激動不已，一時無法平復情緒，Nathan暖心安慰「It’s OK，Take your time」，還問媽媽：「妳要一杯水嗎？」張清芳則是反問兒子：「你確定不是AI嗎？」Nathan趕緊表示「不是、不是」，最後不忘在張清芳的頭頂上一吻，現場氣氛動人。
Nathan還拿出手機與全場自拍，張清芳還問兒子：「我有沒有在裡面？」而在拍照的時候，Nathan還一度不小心踩到媽媽的裙襬。之後Nathan還在現場演唱了歌曲〈FAMJAM4000〉，與全場同樂。
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