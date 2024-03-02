讀賣巨人交流賽／炸裂陳子豪洗腦！震撼巨人王牌：耳邊殘留應援聲
讀賣巨人90周年紀念台灣試合今（2）日在台北大巨蛋開打，除了欣賞巨人與兄弟之間場上的精彩對決，還有兄弟啦啦隊PS女孩（Passion Sisters）PK巨人隊專屬啦啦隊VENUS，特別是享譽國際的「台式應援」讓巨人球員、監督都留下深刻印象，巨人新生代王牌戶鄉翔征在賽後直呼：「到現在我耳邊都還殘留著應援聲......」
記者路皓惟/台北報導
讀賣巨人監督阿部慎之助也大讚台灣棒球氣氛，「今天比賽氣氛很棒，過去沒有這樣的體驗，對選手來說是很加分的地方。」
此戰五局上巨人攻佔滿壘，陳琥立即穩住陣腳，順利化解滿壘失分危機，監督阿部表示：「當下氣勢全部跑到兄弟那邊，加上啦啦隊Passion Sisters的應援，我覺得很感動，感覺到球隊與球迷之間的連結，台灣球迷很懂棒球。」
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters出動黃金陣容，貴貴、妮可、君白、峮峮、畇二、小安、希希、謝凱蒂等為滿場超過3.6萬名球迷帶來熱血應援，戶鄉翔征直呼很震撼，「沒體驗過台灣啦啦隊應援，印象非常深刻，尤其安打的時候歡呼聲超震撼，現在耳邊還殘留應援聲。」
今晚台北大巨蛋滿場擠進3萬7890人，一舉改寫2001年世界盃棒球賽紀錄，23年前阿部慎之助剛好救代表日本國家隊來到台灣比賽，而且還是該場「台日大戰」最後一名打者，不過阿部笑說：「20幾年的事情已經不太記得了，生涯參加很多國際賽，經常都是最後結束比賽的打者。」
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