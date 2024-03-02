超級英雄「超人」降臨草地音樂會　高市交磅薄演出「超人進行曲」

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《超人》為超人系列電影的首部之作、也是口碑最好最令觀眾難忘的一部，當年由李察．唐納（Richard Donner）擔任導演，克里斯多夫．李維（Christopher Reeve）飾演、改編DC漫畫出版的漫畫小說虛擬角色「超人」。
故事講述距離地球光年之外的克利普頓星即將毀滅，千鈞一髮之際，小男孩克拉克．肯特（Clark Kent）被送往地球長大成人。繼承了超能力血脈，白天是報社唯唯諾諾的小職員，但深藏不露的他其實力大無窮，還具備超速飛行技能跟透視眼的超能力。只要一有邪惡事件發生，就立刻換上標誌S的服裝，飛在大都會上空，維護正 義、打擊罪惡。
值得一提的是該片配樂是由曾獲得五座奧斯卡獎和五十三次奧斯卡提名，七座英國電影學院獎，二十五座葛萊美獎，四座金球獎，和五座艾美獎，美國最傑出、成功且貢獻最大的電影和音樂會曲家之一的約翰．威廉斯（John Williams）譜寫，他創作超過一百部電影的音樂，而本片中代表超級英雄出場的《超人進行曲》，更成為影迷心中最具代表性的英雄出場配樂，只要主題旋律一響起，不僅馬上浮現出畫面，彷彿正義和榮譽感也油然而生，極具標誌性和感染力。
《超人》草地音樂會3月2、3日連續六日晚上7點於高美館草坡舉行，除了維持過往票價不變外，這次主辦單位還特別推出持文化幣購票優惠一張只要100元/點，以歡迎更多青年學子一起來草地上感受得天獨厚的音樂形式。