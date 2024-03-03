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詹皇4萬分／達成「40000分」從來非目標　詹皇：就是讓它自然發生

▲「詹皇」LeBron James語出驚人地表示：「自己從未想過打破這些得分紀錄」，他只是自己按照正確的打球方式，讓其自然而然地發生而已。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James語出驚人地表示：「自己從未想過打破這些得分紀錄」，他只是自己按照正確的打球方式，讓其自然而然地發生而已。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

「詹皇」LeBron James目前距離突破NBA史無前例的「40000 分」只剩下9分差距，當被問到對此的看法時，詹皇語出驚人地表示：「自己從未想過打破這些得分紀錄」，他只是自己按照正確的打球方式，讓其自然而然地發生而已。不過詹皇也不諱言，這些紀錄和里程碑對自己來說意義重大。

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James幾乎篤定將在今（3）日對上丹佛金塊的比賽突破40000分，對於這樣一位已經是聯盟歷史得分王、4屆總冠軍得主、四屆總冠軍賽MVP和4屆年度MVP的球員來說，突破40000 分大關是否意味著一些特別的東西？James給出了肯定的答案。

 「過去從來沒有人做到過。對我來說，在職業生涯的這個時刻達到此里程碑，感覺非常棒。它是我職業生涯中最重要的成就嗎？不，但這對我來說有什麼意義嗎？當然，絕對有，不可能沒有。」James如此說道。

「能夠在這個聯盟中完成一些事、與NBA有史以來最偉大的球員們一起打球，這是我的夢想。」詹皇表示，能在自己的職業生涯中實現這樣的壯舉，並取得生涯里程碑，自然有其意義。成就也有高低之別，但無論如何，成為40000分俱樂部的第一位成員，不可能沒有任何意義，這件事對自己來說十分特別。

2023年2月8日，James打破了NBA歷史得分紀錄，超越了「天勾賈霸」Kareem Abdul-Jabbar此前所保持的38387分，這曾經一度被認為是史上最難被打破的紀錄之一。不過詹皇否認曾經將此做為自己的生涯目標。

「不，我從來沒有想過要創造得分紀錄。 這是自然地發生的。我以正確的方式打了比賽，自然而然地取得這些紀錄，自然而然地拿到這些分數。在我進入聯盟之後，這從來都不是我的目標。」詹皇說自己還在打，得分也還會繼續增加，這個數字會直到自己有一天退休，才會停下來。

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