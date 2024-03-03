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中職開季分析／休賽季「全猿逃走」！考驗樂天桃猿農場、牛棚深度

▲樂天桃猿新任總教練古久保健二，將打造新的球風。（圖／記者路皓惟攝）
▲樂天桃猿新任總教練古久保健二，將打造新的球風。（圖／記者路皓惟攝）

記者張志宇/綜合報導

樂天桃猿在休賽期經歷「全猿逃走中」風波，共有包括賴鴻誠、陳禹勳、郭嚴文、陳俊秀等多達14位選手離隊，但新接任的主帥古久保健二則認為，這些操作對球隊來說很正常，「覺得台灣球迷可能還不太習慣這樣的變動，導致選手感到不安，但那都是過去的事」，但相信陳俊秀、陳禹勳、郭嚴文等老將出走他隊，勢必對樂天的戰力大打折扣，也間接考驗樂天農場的新秀們，是否能順利銜接一軍戰力。其中球評黃忠義表示，牛棚戰力，將會是一大關鍵。

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戰力分析：

樂天桃猿上季打出60勝、56敗、4和、勝率0.517的戰績，在季後挑戰賽先是擊退統一7-ELEVEn獅，但可惜在台灣大賽系列戰中，以3勝4敗不敵味全龍，對於台灣大賽的失利，恐是樂天放走老將想要重建的主因。

▲中華職棒34年冠軍賽「台灣大賽」第7戰，樂天先發投手道博格表現不如預期。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲中華職棒34年冠軍賽「台灣大賽」第7戰，樂天先發投手道博格表現不如預期。（圖／記者葉政勳攝 ）
教練團變動：

Out：野手發展教練真喜志康永（回歸樂天金鷲）、一軍總教練曾豪駒（轉任二軍總教練）、一軍投手教練川岸強（轉任二軍首席投手教練）

In：古久保健二（升任一軍總教練）、二軍總教練陳瑞振（升任一軍首席教練）、二軍首席投手教練許銘傑（升任一軍投手教練）、二軍守備教練鄭兆行（轉任一軍守備教練）、二軍投手助理教練林國裕（升任二軍投手教練）、二軍助理教練林知譽（升任二軍打擊教練）、二軍投捕教練許躍騰（轉任一軍投捕教練）

▲古久保健二掌握樂天的狀況，希望在新賽季有所突破。（圖／陳明中攝）
▲古久保健二掌握樂天的狀況，希望在新賽季有所突破。（圖／陳明中攝）
球員變動：

Out：賴鴻誠、陳禹勳、許峻暘、范柏絜、蘇俊羽、游朝惟、曾琦、林楷錡、陳俊秀、郭永維、郭嚴文、萬昭清、黃敬瑋、楊晉豪

In：陳柏豪、吳桀睿（測試中）

▲中信兄弟投手陳柏豪被樂天桃猿挑中，成為陳俊秀自由球員補償人選。（圖／中職提供）
▲中信兄弟投手陳柏豪被樂天桃猿挑中，成為陳俊秀自由球員補償人選。（圖／中職提供）
球評分析：

名球評「東哥」黃忠義強調，樂天打擊部分不用擔心，有很多好手還在，林立、廖健富、梁家榮、朱育賢等，都已經讓對手有很大壓力，加上投手部分，洋投通常都有一定實力，關鍵在於守備跟牛棚戰力。

黃忠義強調，樂天處於換血階段，守備方面需要再進步，捕手宋嘉翔經過去年洗禮，要看是否有明顯成長，也要看樂天怎樣培養他，讓他的能力持續提升。

牛棚方面因為走了賴鴻誠、「鄉長」陳禹勳等，必須要投手補上，會是今年樂天重要的關鍵，也要看投手教練許銘傑的想法。

▲樂天桃猿投手陳禹勳季後被放在非保護名單中，已確定加盟味全龍。（圖／記者葉政勳攝）
▲樂天桃猿投手陳禹勳季後被放在非保護名單中，已確定加盟味全龍。（圖／記者葉政勳攝）
奪冠機率：60％

本土戰力分析：陳俊秀離隊誰來補

隨著陳俊秀離隊，與廖健富、朱育賢只能偶爾客串一壘位置的情況下，桃猿於2022年次輪選進的陳佳樂，恐是接任一軍一壘位置的最佳解答，陳佳樂去年在二軍的OPS+來到119.4，是二軍主力中表現最好的選手，但強力拉打型打者的通病，通常都被認為被三振率太高。

陳佳樂在今年冬盟被三振率高達25.9%，去年二軍被三振率則為15.5%，雖遠低於聯盟平均，但陳佳樂容易被變化球吊中的習性，預期上一軍有段時間會繳學費，但若是讓他習慣一軍步調，以他的打擊力量絕對是樂天桃猿能期待新生代重砲 !

▲陳佳樂在樂天桃猿對戰羅德隊比賽中，貢獻2支安打，2打點。（圖／樂天提供）
▲陳佳樂在樂天桃猿對戰羅德隊比賽中，貢獻2支安打，2打點。（圖／樂天提供）
本土戰力分析：防禦率1.78左投賴鴻誠離隊由誰頂替

今年要滿25歲的左投張梓軒將是首選，張梓軒於2021年選秀會上，在第7輪被選中，最快球速能到146公里，球種有滑球、卡特球、變速球、曲球，且以他的投球姿勢，在投縱向變化球時轉速十分不錯，更被投手教練川岸強點名是今年可期待後援戰力。

2023賽季在二軍出賽時，張梓軒就展現不錯壓制力，ERA+高達207.2，被打擊率僅.167，製造出不營養飛球比例為13.8%(去年二軍平均7.9%)，代表他的球的品質十分不錯，在二軍滾地球比率52.5%，去年在一軍出賽4場，也展現不錯變化球跟轉速。

▲樂天桃猿張梓軒，會是牛棚重要角色。（圖／特約攝影林柏年攝）
▲樂天桃猿張梓軒，會是牛棚重要角色。（圖／特約攝影林柏年攝）
X因子：新秀戰力

樂天桃猿本季若是收割農場十分成功，加上原有戰力林子偉、朱育賢與先發洋投威能帝、魔神樂、鈴木駿輔等，陳冠宇回任先發，曾仁和專任中繼等，仍然還有機會衝擊冠軍，但左打陳佳樂、林耀煌等，左投張梓軒、右投手賴知頎跟舒志浩，還有去年獲得一些一軍機會的外野手林政華將成為樂天戰力上的關鍵。

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