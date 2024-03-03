詹皇40000分怎麼破：Curry連投27小時三分球、字母哥連續罰球1週

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按照字母哥目前65.8%的罰球命中率，他需要以罰球規定10秒內的速度，連續一個禮拜不休息的在罰球線上出手，然後才能達到40000分。太慢了？那麼有一個更快的方案：Stephen Curry必須在27小時內、不休息、不放慢速度地重複自己對決Sabrina Ionescu的三分球表演1380次，才能得到40000分。
根據統計，若不算Anthony Davis，湖人隊其他球員職業生涯總得分為40138分，只贏過James不到200分；本賽季NBA所有球隊的總得分相加為35553分；本賽季NBA球隊場均得分為115.3分，這是NBA近50多年來的新高，以這個數字，要持4續個半賽季的時間，才能獲得40000分。
LeBron James的40000分超越以下這兩名球星生涯總合
Damian Lillard和Giannis Antetokounmpo：38770分
Kawhi Leonard和Paul George：31082分
Luka Doncic和Kyrie Irving：27524分
Jimmy Butler和Bam Adebayo:：21689分
Nikola Jokic和Jamal Murray：21390分
Jayson Tatum和Jaylen Brown:：20958分
Tatum和Brown在過去8個賽季共8次入選全明星賽，如果James在退役前的總得分不超過45000分，然後他們兩人能再次複製這8年的表現，那就可以超過40000分。
未來誰可以超越LeBron James的4萬分紀錄？
ESPN記者Brian Windhorst表示，詹皇考慮與湖人再簽下3年合約，以他目前生涯從未有過單季總得分低於1500分的效率來看，他未來就算達到45000分也不是不可能。作為參考，Larry Bird和Charles Barkley生涯總得分相加為45548分。
另一個指標：未來的名人堂成員「浪花兄弟」Stephen Curry、Klay Thompson，另外還有Draymond Green在過去10年中共同建立了一個王朝， 6次闖進NBA總冠軍、贏得4冠，他們在410場例行賽中共得到45222分。
如果以下球員保持目前的職業生涯的得分效率，他們將在「...年、...歲時達到40000 分」：
Victor Wembanyama：2051 年，47 歲。
Shai Gilgeous-Alexander：2045 年，46 歲。
Stephen Curry：2034年，46歲。
Devin Booker：2040 年，43 歲。
Jayson Tatum：2040年，42歲。
Kevin Durant：2031年，42歲。
Anthony Edwards：2043年，41歲。
Luka Doncic：2039 年，40 歲。
Doncic生涯首季場均21.2分，本賽季場均34.4分（他的第六個賽季），職業生涯場均28.5分，在生涯第6個賽季，他的場均得分突破10000分。他是目前最有可能挑戰4萬分的球員。
然而，當James創造NBA歷史得分紀錄、Doncic被問到是否有人能追上前者時，他說：「絕對不可能……或許有可能吧，但會非常困難，你必須保持在這樣的狀態下打20年球，他得保持自己的身體。如果你是問我，那沒辦法，因為我不會打那麼久。」
誰能破詹皇紀錄？Ben Rohrbach在文章結尾戲謔地說道：「也許是LeBron James四世，也許Curry和Sabrina的孫子．．．也許是一個機器人。」
「說真的，創造一個每晚得分30分的機器人，將其編程為每個賽季打82場比賽，那樣到了它的第17個賽季時，將能達到40000分。」好吧，恭喜LeBron James。